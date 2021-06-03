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買得到龍蝦、軟絲！超商「線上菜市場」開張了　還有澎湃肉菜組合

▲▼全家推線上菜市場。（圖／業者提供）

▲全家推線上菜市場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

線上菜市場開張了！為因應疫情尚未趨緩，超商先是推出「預約自取」功能，提供民眾在家預約下單再至門市取貨新服務，沒想到這次直接開起「線上菜市場」，滿足婆媽想去傳統市場採買的心。全家即日起推出14款包括蔬菜、海鮮、肉品及水果等箱購商品，在家就能買到龍蝦、軟絲、干貝等海鮮，還有綜合肉類組合箱等，無論是透過LINE群組或是APP就可訂購，取貨方式有宅配及指定門市取貨。

▲▼全家推線上菜市場。（圖／業者提供）

▲▼在家就能買到活體龍蝦、海鮮。

▲▼全家推線上菜市場。（圖／業者提供）

為減少民眾前往疫情熱區、傳統菜市場人擠人，全家推出最新「線上菜市場」服務，即日起陸續開賣14款箱購商品，其中，於LINE群組「全+1行動購」中有11種箱購選擇，像是活體波士頓龍蝦箱，還有魚蝦扇貝組合的超值海鮮箱、魚片箱、干貝海鮮箱等，豬、雞、牛肉搭配的4種肉肉箱及2款蔬菜箱，每款數量有限、開賣時間不定，只有蔬菜箱是依每日群租公告數量為主，凡於群組訂購後部分箱購商品可至就近指定門市取貨，部分則提供宅配服務。

另，全家APP中也新增3款「刷就購」箱購商品，即日起搶先推出「防疫百變水果箱」，內含有蘋果、奇異果、芒果等6種水果，陸續也將再推出集結6種蘑菇共10包的「蘑菇箱」及含有20種蔬菜的「鮮食主意蔬菜箱」，只要在APP下單等商品到貨後再至原店取貨付款即可，每日數量依公告為主，販售至7月13日。

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