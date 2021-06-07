首席醫師：挪威疫情已終結！　準備過「正常生活」不受新冠影響

▲挪威公衛研究所感染部門的首席醫師表示，挪威疫情已經終結。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

領導挪威對抗新冠肺炎的知名醫師奧維茨蘭德（Preben Aavitsland）於6日在推特發布圖表，其中顯示挪威的住院人數降至2020年夏末以來的最低紀錄，並稱「挪威的大流行疫情已終結。」他隨後接受當地媒體訪問表示，「我們可以準備過著幾乎不受影響新冠肺炎的日子了。」

根據《金融時報》報導，挪威公共衛生研究所（NIPH）感染控制部門首席醫師奧維茨蘭德表示，由於挪威目前很少有人因為新冠肺炎而住院，而且疫苗接種數不斷增加，讓確診人數持續下降，未來挪威只會出現局部疫情，而且當局有能力處理這些問題。他接受挪威《世道報》訪問時說，「在挪威，疫情可以說是結束了，我們可以準備過著幾乎不受新冠肺炎影響的日常生活了。」

報導稱，全球爆發三波疫情中，挪威是歐洲感染率最低的國家之一，得益於人口密度低、位處相對較遠的北歐，以及每次病例開始增加時，政府都採取果斷行動，這使得挪威的確診數與死亡人數明顯低於也位在北歐的瑞典與丹麥，而丹麥更借鑑挪威的防疫措施防堵疫情。

奧維茨蘭德受挪威國家廣播公司訪問，將疫情以火勢作比喻，「一名消防隊長會說，森林大火已經撲滅，對人與建築物已不會造成危險，但各處仍有一些待清理的工作，我們需要保持警覺。」他也補充，全球疫情還需要花上好幾年才能控制，挪威當局將為他國提供更多專業知識，「所有人安然度過疫情前，都還不算結束。」

然而，並非所有挪威衛生官員都認同「挪威疫情終結」的說法。衛生總局副局長納克斯塔德（Espen Nakstad）警告，挪威的大流行尚未「完全」結束，在8月、9月所有成年人接種完第二劑疫苗之前，人們不能放鬆警戒，「屆時希望大家能一如往常地正常生活，但在全球疫情終結之前，挪威疫情當然不會完全結束。」

Det var den pandemien pic.twitter.com/qEKNaubgkr — Preben Aavitsland (@Prebens) June 6, 2021

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