14天內去過廣州佛山疫情嚴重區　入境澳門須接受篩檢

▲經廣州佛山疫情嚴重區，入境澳門須隔離兩周。（圖／路透）



記者鄭思楠／綜合報導

澳門政府進一步收緊來往廣東的出入境措施！8日上午10時起，所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內核酸檢測陰性報告，若未能出示報告，澳門居民要立即做檢測，非澳門居民則不准入境，而機場入境旅客的核酸檢測要求則不變。當局又指，會根據疫情調整防疫措施，不排除未來要求往返廣東至澳門的人士，同時要持有疫苗接種證明。

此前，澳門政府6日傍晚宣布，所有在入境前14天內到過廣州荔灣、海珠、越秀、番禺、南沙，佛山南海及禪城區的人，到澳門後須隔離14天。

之後，澳門在7日凌晨進一步宣布，14日內曾到廣州或佛山的在澳人士，健康碼轉為紅色，並向他們發出短訊，要求在傍晚6時前，到檢測站接受核酸檢測；未能依時完成人士，如無合理解釋，將要在指定地點接受14天醫學觀察；核檢結果陰性的人，健康碼將變為黃色，所有人士需自我健康管理，直至離開廣州或佛山滿14天為止。

截至5日下午4時，澳門累計已接種新冠疫苗198,781劑，已接種人數共有129,062人。應變協調中心呼籲市民盡快接種疫苗，以形成免疫屏障，保障自己，保護家人，守護澳門。