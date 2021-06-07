施打疫苗第七類5萬人太少　藍委質疑「含八大工商團體高層」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣4日接獲日本捐贈124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心也公布11類施打疫苗優先順序。不過，國民黨立委曾銘宗質疑，其中第七類「維持社會運作之必要人員」只列出5萬人，數字明顯不對，施打對象可能包含八大工商產業的大老闆們，希望政府能正式公告是哪些產業、層級要來打疫苗，讓全民檢視、評論。

▲疫苗施打優先順序表。（圖／記者曾筠淇製）

COVID-19疫苗公費接種對象一共分為11類：

第一類：醫事人員／預估48.8萬人

第二類：中央及地方政府防疫人員／預估9萬人

第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估3.5萬人

第四類：因特殊情形必要出國者／預估5000人

第五類：機構及社福照顧系統之人員及其照顧者／預估20萬人

第六類：75歲以上高齡長者／預估人數含在第九類

第七類：維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）／預估5萬人

第八類：維持國家安全正常運作之必要人員（軍人）／預估20.8萬人

第九類：65歲以上長者／預估348.5萬人，含第六類人數

第十類：19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病／預估387.5萬人

第十一類：50歲至64歲成人／預估530萬人

根據《聯合新聞網》報導，國民黨立委曾銘宗質疑八大工商團體疑似向政府施壓，擠進第七類族群，該類別預估約5萬人，但不論是台積電、中油或是台電，公司員工加起來的人數都超過這個數字，因此合理懷疑施打對象是八大工商產業的大老闆們；他強調，假如真的要讓這些工商團體打疫苗，希望政府乾脆正式公告是哪些產業、層級要接種，讓全民檢視、評論他們到底合不合適，不要偷偷摸摸地做。

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署正在進行檢驗。（圖／食藥署提供）

不過，這項質疑目前並未獲得有關單位正式回應，詳細狀況仍有待進一步查證。至於全民最關心的疫苗問題，台灣4日接獲日本捐贈124萬劑AZ疫苗，目前正在進行檢驗封緘，估計將在11日完成，最快15日就能開打。

由於這批疫苗數相對較多，指揮中心指揮官陳時中表示，除原開放接種的第一至三類醫護人員與防疫一線人員，也將納入長照、社福機構人員與其照顧者，75歲以上長者、洗腎患者等重症高風險對象。

另外，可施打對象還有關鍵設施及產業國防必要人員，這類對象是為了維持社會運作，還有部分打完第一劑到12週需接種第二劑的人員，也會提供大學指考工作人員約3000人施打，維持考場安全。

發言人莊人祥補充說明，目前國內疫苗接種對象仍維持現行順序，且僅開放一至三類對象接種，後續疫苗接種諮詢小組會再開會討論，將前述對象排出順序，同步於6月15日開打。