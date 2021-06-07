　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藝人名嘴「只敢造謠政府防疫苗」！　釋昭慧戳破表象：如此偽善

▲▼釋昭慧表示不應以政治立場為出發，而是因認真看清事實。（圖／翻攝自釋昭慧臉書）

▲釋昭慧表示不應以政治立場為出發，而是應認真看清事實。（圖／翻攝自釋昭慧臉書）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫情爆發致使還沒到位的疫苗成為全民關注的焦點，甚至出現了「全球都在搶疫苗，只有台灣在防疫苗」的口號等，對於意見混戰的亂象，佛教弘誓學院創辦人、玄奘大學宗教與文化學系主任釋昭慧法師提醒，民眾不應因片面之詞就跟著政客名嘴起舞，「是全世界都在搶疫苗，台灣有什麼本事『防疫苗』？」此外她也點破一些藝人名嘴「表面的正義」，只敢對防疫官員造謠惡罵，面對北京當局「卻是如此安靜，如此偽善！」

昭慧法師6日晚間在臉書發表觀點，開篇便來個大哉問，「我們是在關懷疫苗，還是隨著政客與名嘴起舞？」她指出撰寫這篇文章的緣由是因為在自己老同學的社群裡再次看到人們彼此砲轟對方，起初是有人轉貼立委傅崐萁質問防疫官員的影片，問「救命疫苗在哪裡」，接著群裡就有人跟著說「全世界在防疫，只有台灣在防疫苗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此曾獲「尼瓦諾和平獎」的昭慧法師便說她得出面戳破「表象和諧」了，首先她表示若對不理解的事情不應武斷輕信充斥周遭的假新聞；她解釋台灣政府並非不買疫苗，相反而是積極並且很早就啟動購買程序，但在本土疫情爆發前到貨的如AZ疫苗，送來「大家也不想打」，而且防疫官員率先施打的新聞畫面就在不久之前，當時沒有什麼人想到，疫情爆發後才呼天喊地搶打疫苗，搶不到再來說「政府採購不力」，有失公允，「如今也沒人在防疫苗，是搶不到疫苗。全球各國都在搶疫苗，台灣有甚麼本事『防疫苗』？」

對於名人如張小燕說「別再刁難，給我們疫苗」，資深媒體人沈春華的「讓疫苗盡快進到台灣，究竟有什麼問題？！」以及許多政客和名嘴等對疫苗進口的重砲「飽和式攻擊」，昭慧法師則想問人們對疫苗真的是懷著獨立判斷和實質關心，還是只是被公眾人物挑撥情緒？

昭慧法師指出事實真相是疫苗不存在刁難，政府並非不想讓疫苗盡快進到台灣，此刻全球包含台灣在內都在搶疫苗，卻獨遇中共阻撓和搶不贏他國，如此而已。在國際政治的大環境因素下，各國政府比手腕、比搶佔先機、比人脈，卻在台灣輿論界被包裹成是中央政府的罪無可赦，釋昭慧說「那些不明就裡，呼天搶地的藝人與名嘴，只敢指著防疫官員鼻子造謠惡駡，面對北京政府的惡行，卻是如此安靜，如此偽善！」

「這些政客與名嘴是在防疫嗎？」昭慧法師再問這些酸言惡語和謠言，究竟哪一句有具體建樹能讓台灣增強防疫力量？她也呼籲防疫大事不應關藍綠，而是要認真追查真相。對於群裡因政治立場早有同學退出，如今老同學們如此爭鋒相對，還有人回昭慧法師說「民主社會本來就有不同聲音，相互尊重便可，笑一笑」，但她說遺憾的就是群裡同學「沒做到相互尊重」，甚至對他人做人身攻擊後再來說「笑一笑」，她直言反駁「這不是瀟灑，這叫作『殘酷』！」

ET快訊
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

全民打疫苗不能選廠牌？陳時中正面回應「現在只有AZ，沒得選」

美國贈台75萬劑疫苗掀「陰謀論」！藥師揭疑點：軍機載走什麼？

全台首例「豬流感」！　中鏢的5歲女童家中從事禽畜養殖業

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

全民打疫苗不能選廠牌？陳時中正面回應「現在只有AZ，沒得選」

美國贈台75萬劑疫苗掀「陰謀論」！藥師揭疑點：軍機載走什麼？

全台首例「豬流感」！　中鏢的5歲女童家中從事禽畜養殖業

大陸高考日！張藝興公平祝福「寫出504種姓氏」　網爆笑：震撼了

愛犬被笑胖…竟卯起來「絕食抗議」！　丹妮婊姐崩潰：零食也拒吃

法網／苦戰3小時半！喬帥五盤逆轉晉8強　對手決勝盤遺憾傷退

前面沒路啦！橘白貓「強硬逼車」倒退嚕　虎斑被逼至角落超惶恐

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

曾智希「穿內褲躺床」秀美臀！　自曝日常居家穿搭…網嗨喊想看

吃蘋果不揪！阿金「氣到手插腰」雞翅手外八　網笑：在學烤雞嗎

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

日月潭碼頭假日塞爆！停車場全滿

教育部宣布：全國各級學校停課延長至7／2

釋昭慧批名嘴只敢罵台灣政府：如此偽善

快訊／凌晨1點排申請紓困　網塞爆

簡訊實聯制傳詐騙！不肖人士換QR Code

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

「第二波疫情正在退燒」　醫：新增確診一定繼續降

館長公布柯P防疫成績單！網：那個男人回來惹

更多熱門

相關新聞

高端慘摔第6根跌停「股價腰斬」！　台康漲逾5％

高端慘摔第6根跌停「股價腰斬」！　台康漲逾5％

高端疫苗（6547）二期尚未解盲，連收5根跌停，單週暴跌逾40％；今日股價再度跳空跌停，殺到207.5元，跌23元或9.98％，委賣高掛超過6000張，與最高峰417元相比，股價直接砍半。

藍委質疑：打疫苗第七類含八大高層

藍委質疑：打疫苗第七類含八大高層

美送疫苗！AIT一圖藏玄機　他驚：原來台灣這麼重要啊

美送疫苗！AIT一圖藏玄機　他驚：原來台灣這麼重要啊

害5親人陷風險　染疫軍官：長官叫我回高雄

害5親人陷風險　染疫軍官：長官叫我回高雄

傳郭台銘爭取代工BNT疫苗　台康生技回應了：「純屬子虛烏有！」

傳郭台銘爭取代工BNT疫苗　台康生技回應了：「純屬子虛烏有！」

關鍵字：

名嘴釋昭慧昭慧法師中共疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面