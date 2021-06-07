藝人名嘴「只敢造謠政府防疫苗」！　釋昭慧戳破表象：如此偽善

▲釋昭慧表示不應以政治立場為出發，而是應認真看清事實。（圖／翻攝自釋昭慧臉書）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫情爆發致使還沒到位的疫苗成為全民關注的焦點，甚至出現了「全球都在搶疫苗，只有台灣在防疫苗」的口號等，對於意見混戰的亂象，佛教弘誓學院創辦人、玄奘大學宗教與文化學系主任釋昭慧法師提醒，民眾不應因片面之詞就跟著政客名嘴起舞，「是全世界都在搶疫苗，台灣有什麼本事『防疫苗』？」此外她也點破一些藝人名嘴「表面的正義」，只敢對防疫官員造謠惡罵，面對北京當局「卻是如此安靜，如此偽善！」

昭慧法師6日晚間在臉書發表觀點，開篇便來個大哉問，「我們是在關懷疫苗，還是隨著政客與名嘴起舞？」她指出撰寫這篇文章的緣由是因為在自己老同學的社群裡再次看到人們彼此砲轟對方，起初是有人轉貼立委傅崐萁質問防疫官員的影片，問「救命疫苗在哪裡」，接著群裡就有人跟著說「全世界在防疫，只有台灣在防疫苗。」

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對此曾獲「尼瓦諾和平獎」的昭慧法師便說她得出面戳破「表象和諧」了，首先她表示若對不理解的事情不應武斷輕信充斥周遭的假新聞；她解釋台灣政府並非不買疫苗，相反而是積極並且很早就啟動購買程序，但在本土疫情爆發前到貨的如AZ疫苗，送來「大家也不想打」，而且防疫官員率先施打的新聞畫面就在不久之前，當時沒有什麼人想到，疫情爆發後才呼天喊地搶打疫苗，搶不到再來說「政府採購不力」，有失公允，「如今也沒人在防疫苗，是搶不到疫苗。全球各國都在搶疫苗，台灣有甚麼本事『防疫苗』？」

對於名人如張小燕說「別再刁難，給我們疫苗」，資深媒體人沈春華的「讓疫苗盡快進到台灣，究竟有什麼問題？！」以及許多政客和名嘴等對疫苗進口的重砲「飽和式攻擊」，昭慧法師則想問人們對疫苗真的是懷著獨立判斷和實質關心，還是只是被公眾人物挑撥情緒？

昭慧法師指出事實真相是疫苗不存在刁難，政府並非不想讓疫苗盡快進到台灣，此刻全球包含台灣在內都在搶疫苗，卻獨遇中共阻撓和搶不贏他國，如此而已。在國際政治的大環境因素下，各國政府比手腕、比搶佔先機、比人脈，卻在台灣輿論界被包裹成是中央政府的罪無可赦，釋昭慧說「那些不明就裡，呼天搶地的藝人與名嘴，只敢指著防疫官員鼻子造謠惡駡，面對北京政府的惡行，卻是如此安靜，如此偽善！」

「這些政客與名嘴是在防疫嗎？」昭慧法師再問這些酸言惡語和謠言，究竟哪一句有具體建樹能讓台灣增強防疫力量？她也呼籲防疫大事不應關藍綠，而是要認真追查真相。對於群裡因政治立場早有同學退出，如今老同學們如此爭鋒相對，還有人回昭慧法師說「民主社會本來就有不同聲音，相互尊重便可，笑一笑」，但她說遺憾的就是群裡同學「沒做到相互尊重」，甚至對他人做人身攻擊後再來說「笑一笑」，她直言反駁「這不是瀟灑，這叫作『殘酷』！」