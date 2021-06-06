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朱學恒送花籃「名作家躺槍」！臉書難過發文：我沒有QQ

▲朱學恒送了4盆花籃至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

▲朱學恒送了4盆花籃至疾管署，名作家躺著中槍。（示意圖／記者宋良義攝）

記者柯振中／綜合報導

近日宅神朱學恒不斷送出花籃，引起台灣社會議論。沒想到，名作家朱宥勳竟因此無辜躺槍，突然聽到「朋友親友很討厭他」的消息，進一步了解以後，瞬間感到十分難過，「我沒有QQQQQQ。」

朱宥勳在臉書上分享，近期聽到3名不同的朋友說，家中的親友非常討厭他，雖然平時已經被討厭習慣，但聽到理由以後，還是覺得十分傷心。

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朋友的親友之所以討厭朱宥勳，是因為「他們覺得我最近去送葬禮花籃很不厚道」。這讓朱宥勳忍不住喊冤，「我沒有QQQQQQ」，更直言「我最近接觸到的花只有海拉魯世界的QQQQQQQQ」。

▼朱宥勳因花籃事件躺槍。（圖／翻攝臉書）

▲▼朱宥勳因花籃事件躺槍。（圖／翻攝臉書）

朱宥勳的好友們看完可憐的遭遇，感到十分無言，在下方留言回應，「太倒霉了吧」、「躺著中槍」、「這是我這幾個禮拜以來笑的最大聲的一件事了」、「只有姓氏一樣吧，比謝祖武還冤」、「其實，我一開始把你認成朱智勳…這樣有沒有開心一點。」

事實上，最近「送喪禮花籃」的人其實是宅神朱學恒。朱學恒1日贈送4盆桑梨花籃到中央流行疫情指揮中心，當時引起社會議論，指揮官陳時中則沒有對此多加評論。

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