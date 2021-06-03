朱學恒送花籃讚柯文哲「做得好」　預告會繼續「送花鼓勵」

▲朱學恒談「抖內」送花堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

近來爭議不斷的「宅神」朱學恒，3日送花籃到北市府，稱讚近來連連對中央開砲的市長柯文哲「阿北罵的真好」。朱學恒受訪表示，他個人之前對柯市長不滿意，可是當危難發生的時候，柯市長有盡到他的專業本分跟職責，「比很多其他的單位，柯市長做的，來得好多了」。

朱學恒1日送衛福部疾管署4個｢高柱花籃」，附上紙卡寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」嘲諷疫情指揮中心，之後又送花籃給鴻海創辦人郭台銘讚「我挺做事的人」；今（3）日，朱學恒則送花籃到北市府，指名要送給台北市長柯文哲，「人命不如股價，防疫不如護盤，治國不如製圖，阿北罵的真好」。

談到送花籃到北市府，朱學恒說，自己是台北市民，以台北市民的角度覺得柯文哲市長做得非常好。坦白講，自己在前一段時間，疫情再起之前對柯市長不滿意，可是當危難發生的時候，柯市長有盡到專業本分跟職責，「只能說這事情雖然不滿意，但是比很多其他的單位，柯市長做的，來得好多了」。

至於是否會送其他縣市首長？朱學恒則賣關子，「各位應該明天跟下星期還會看到後續動作。值得鼓勵的要鼓勵，值得提醒的要提醒，值得感謝的要感謝」。

媒體追問，是否會送給新北？朱學恒不願透露，轉移話題表示，這禮拜還是送給郭台銘，「他的努力值得敬佩，不一定會成功，但希望政府以蒼生為念，不要阻擋鴻海集團」。

▼朱學恒3日送台北市長柯文哲花籃。（圖／記者袁茵翻攝，下同）