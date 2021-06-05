朱學恒又送花籃！「8字給侯友宜」　萬人一看讚爆

▲朱學恒4日送花籃給新北市長侯友宜。（圖／翻攝自臉書-朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者曾羿翔／綜合報導

宅神朱學恒4日再度送出花籃，這次是送給新北市長侯友宜。從照片可以看出侯友宜共收到2個花籃，小卡片都以「侯大」為開頭，寫上「雙城一命，同舟共濟」。朱學恒表示，這2句話是要給全國一個示範，不團結搶疫苗，永遠都防堵不完的。

朱學恒4日在臉書上還說，「我雖然不是新北市民，但有很長一段時間我的基金會辦公室在新北，幾乎每天開車過去都會迷路，我很敬佩新北市民的方向感，這次疫情爆發，新北市因為跟台北市真的是一水之隔，所以很快就蔓延到新北來」，兩位市長也是被最多側翼攻擊的地方首長，但當側翼攻擊的時候，難道沒想過病毒是不看立場黨派的嗎？你的敵人是病毒，不是地方首長啊！

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



貼文已累積達1.6萬個讚，許多網友紛紛留言，「雙北市長在前線拼防疫辛苦了」、「雙北柯侯兩位市長主動設置快篩站救了全台灣」、「我是新北市民，謝謝朱大」、「候友宜真讚」、「新北加油，謝謝市長，謝謝醫護，謝謝警消，雙北同舟共濟，大家一起加油！」、「柯P和侯市長真的很努力」。

事實上，這次是朱學恒第4次送出花籃，他在1日送給疾管署，2日又送給郭台銘，接著3日再送台北市長柯文哲，每次送花籃都引起外界討論。