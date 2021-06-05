北市接種新冠疫苗免費　柯文哲說明細節

▲柯文哲5日晚間在臉書宣傳北市民接種新冠疫苗免費。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

政治中心／台北報導

台北市長柯文哲5日下午在北市防疫記者會上宣布，在台北市打新冠肺炎疫苗免費；到了晚間，他在臉書解釋免費的原因，是為了加速施打疫苗的效率，省去繁瑣的行政程序，因此未來台北市民打疫苗不用掛號費、診察費、部分負擔等等的費用。

柯文哲強調，「多人接種，愈快達到群體免疫，愈快戰勝疫情！」

針對日本124萬劑AZ疫苗到台灣之後，許多媒體詢問北市接下來怎麼施打？台北市有沒有設置大型施打疫苗的場所？柯文哲認為，凡事都要務實，若要設置可讓數千人施打疫苗的場所，首先要有那麼多的疫苗可以打才行。

柯文哲指出，「台北市打疫苗的策略是，中央明確告知什麼時候疫苗會發多少？依成本效益，我們就在最短最時間內打完。醫院是第一線，因為設備、動線都已經很完備，例如台大癌症醫院一天1600人施打疫苗沒問題。再來就是12區的健康服務中心門診部，再來才會啟用花博爭艷館、小巨蛋等大型場館同步施打」。

根據中央流行疫情指揮中心規定，民眾自費接種新冠疫苗所需的費用為掛號費、診察費、注射費等；疫苗費用則是免收。指揮中心也協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院500元。