「209毫米」大豪雨灌爆台北　柯文哲：低於防洪標準淹水才負責

▲ 台北市富陽街淹水。（圖／居民提供）

記者蘇晏男／台北報導

昨日受到輕颱「彩雲」外圍環流及鋒面影響，北市降雨出現20年來最大1小時累積雨量，大安區及信義區等地出現嚴重積淹水。對此，台北市長柯文哲5日表示，北市防洪設計是可應付每小時78毫米（mm/hr）的雨量，如果降雨量78以下北市還淹水，那麼市府要負責，反之如過超過，「要誠懇跟市民說，還是會淹水」。

台北市大安區的台大氣象觀測坪4日測得時雨量209毫米（mm/hr），登上中央氣象局全台時雨量歷史紀錄第二名；而根據台北市氣象測站資料統計顯示，4日降雨突破了20年以來1小時內的累積雨量紀錄，排名第二為2016年9月大屯山測站每小時153毫米（mm/hr）。

對於此次北市淹水，柯文哲5日出席北市防疫記者會時表示，北市防洪設計是可以應付每小時78毫米（mm/hr）的雨量，一旦超過這標準，還是會淹水；柯文哲坦言，事實上，他也滿驚訝，昨日降雨量是近幾十年來排行第五，「我也嚇一跳｣」。

柯文哲表示，有人詢問下雨排水安全預值要不要提高？其實，北市的確有訂一個2030防洪計畫標準，是從每小時78毫米（mm/hr）提高到每小時88毫米（mm/hr），不過這牽涉到很多排洪設計要改進，要花很多錢，所以結論是，目前北市規畫是，如果降雨量在每小時78毫米（mm/hr）以下還淹水，那麼北市府負責，如果超過，要誠懇跟市民說，還是會淹水。

不過柯文哲也強調，昨天雖然有淹水，但是退得很快，因為只要不是連續降雨超過每小時78毫米（mm/hr），接著水就可以消掉了。

至於柯文哲提到的降雨量排名第五，是來自北市府4日指出，截至當天下午3時30分，北市3個行政區達大豪雨等級（大安、信義、文山區3小時雨量超過200毫米），6個行政區達豪雨等級（文山、大安、信義、南港、松山及內湖區時雨量超過100毫米）；4日午後強降雨的3小時累積雨量，在北市的雨量紀錄上，僅次於2004年911豪雨、2001年納莉颱風、2004年艾利颱風、2018年0908豪雨，排名第五。