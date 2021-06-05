美校不認Covaxin！她接種2劑被要求「補打另款疫苗」　安全性存疑

▲各國搶打新冠疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度一名25歲學生接種2劑國產研製疫苗Covaxin，但她如今卻接到美國哥倫比亞大學的通知，一到校就必須重新施打疫苗，原因正是Covaxin並未獲得世界衛生組織的批准。然而這一切對她而言充滿不確定性與焦慮感，因為並沒有人能百分百確定此做法是否安全。

綜合紐約時報等外媒報導，全美大學及學院要求已接種未經WHO批准新冠疫苗的學生，像是印度本土研製疫苗Covaxin及俄羅斯製新冠疫苗「衛星五號」（Sputnik V），要在秋季學期開始前再一次完整接種世衛組織認可的新冠疫苗。而校方給出的理由是，未獲WHO認可的疫苗缺乏有效性及安全性數據。

來自印度的25歲學生朵希（Milloni Doshi）早已接種2劑Covaxin疫苗，但卻接到哥倫比亞大學國際公共事務處的通知，要她一到校就必須重新接種所謂的「合規疫苗」，「我只是很擔心施打2種不同的疫苗……這一切充滿不確定和焦慮感。」

▲WHO批准通過緊急使用的新冠疫苗，包括美國輝瑞、莫德納、嬌生、中國國藥、科興、AZ疫苗。圖為AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

美國CDC發言人諾德隆得（Kristen Nordlund）透露，現接段尚未研究接受2款不同新冠疫苗的安全性及有效性，僅建議已施打未獲世衛批准新冠疫苗的學生，必須間隔至少28天，才能在美國境內接種FDA認可疫苗的第一劑。

面對美方的要求，許多海外留學生面臨難以預約施打合規疫苗的狀況。不過加州州立大學如今表態，只要學生們施打的國產疫苗經該國監管機構批准就可以，而印度至少有6個地方政府設置診所，提供即將出國的留學生施打WHO批准的新冠疫苗。

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