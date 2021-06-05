科興董事長：接種第三針滅活疫苗後「抗體一周內跳升10倍」

▲科興控股董事長尹衛東。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東近日透露，根據臨床研究，打完兩針滅活疫苗，在隔3至6個月後再接種第三針，抗體可以迅速在一周內跳升10倍、半個月達到20倍。

尹衛東接受《央視》採訪時指出，他可以肯定的說，現在的中國滅活疫苗，兩針完成免疫之後，在人們體內已經建立起「免疫記憶」。

尹衛東進一步表示，他們最近已經完成二期臨床研究，就是打完兩針劑次的志願者，在隔3個月、6個月之後接種第三針，抗體可以迅速在一周內跳到10倍，半個月就可以達到20倍。

▼科興疫苗。（圖／路透社）



不過，尹衛東也強調，還要在真實世界的研究過程中觀察，兩針疫苗持續保護效果有多長，「現在就中國來講，其實完成兩針免疫是對所有的公眾最重要的工作，那麼你完成兩針免疫體內已經產生了免疫記憶，什麼時候需要第三針，請給我們研究人員一段時間，我們會在半年、一年進行詳細的研究測試，然後我們再建議國家，應該在什麼時候加強第三針。」

另外，對於疫苗有效保護期過後，能否補打不同廠商、不同種類的疫苗，尹衛東提到，從科學研究來講，這叫「續貫研究」，會把不同廠家不同品種的疫苗進行不同針次的免疫，「這個研究多數都是由各國研究機構、使用機構進行，現在的研究結果並不多，正在進行當中。」

尹衛東指出，他預計可能半年、一年之後會有更多的結果揭示出來，「所以我還是建議公眾在政府接種的引導下，有序地按照現在的要求進行接種，也許在未來會有研究結果表明你可以接受不同的疫苗，或者是我們叫『替換接種』。」