快訊／新北決戰重症接種計畫　侯友宜：75歲長者列優先施打

記者蔡文鈴／新北報導

新北市確診數居高不下，對此，市長侯友宜於防疫記者會上宣布決戰重症「接種計畫」，要將75歲以上老人以及長照中心照顧者列優先施打。

侯友宜表示，待124萬劑疫苗分配下來後，新北市會將75歲上長者約20萬人列優先施打，從重熱區優先施打，一定先守住75歲以上長者的健康，預估6月份開始接種的話，到了7月75歲以上的老人就有六成的保護力，就可以避免長者感染造成重症或死亡，疫情就可以降低。

侯友宜指出，中央6月份還會有200萬劑疫苗近來，屆時也會建議中央，讓65歲以上的長者列優先施打，先保護長輩們，讓長輩有更高的抵抗力，他強調，新北市一定以75歲跟長照機構列優先施打。

台灣新冠肺炎疫情仍在高峰，指揮中心5日宣布，新增確診511例，其中有476例本土、35例校正回歸，新北市佔229例最多，台北144例、苗栗66例，桃園市16例、基隆13例、台中19例、新竹7例、屏東4例，南投、高雄、新竹、雲林各1例。

對於校正回歸一事，指揮官陳時中表示，近來整理數據發現，會把前兩天個案當作當天個案，可能有點失真，前段時間校正回歸回推很多，但近期發現前面整理得差不多，會用當天案件回推三天，這樣數據比較穩定。所今天511例確診個案中，只有35名是校正回歸，6/7以希望把校正回歸數目歸到最小，不需另外做報告。

▼新北市5日宣布再開一大型疫苗接種站。（圖／新北市政府提供）

▼新北市4日於江子翠重劃區設立佔地1200坪超大型疫苗接種暨快篩站。（圖／記者湯興漢攝）

