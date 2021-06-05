台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑　黃偉哲：市府員工列第2類防疫人員的範疇

▲台南市長黃偉哲指出，市府人員並不會在這波疫苗施打，會報名造冊在下一波疫苗再依序施打。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關日本贈送我國124萬劑AC疫苗已於昨天抵達台灣，中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗優先分配給第1、2、3類的對象，外界質疑台南市政府員工被列優先施打象，且已排定施打梯次，台南市長黃偉哲指出，市府員工屬於第2類中央及地方政府防疫人員的範疇內，採人員自由報名及造冊，依防疫人員排序施打。

黃偉哲市長說，市府員工就是屬中央跟地方政府的防疫人員，那至於防疫人員裡面就像警察人員一樣，有外勤的警察、還有內勤的警察，那當然是以外勤的警察為優先，那市府人員都是一個防疫整體，所以才會開放施打，但是有些人員還是不願意施打，那所以說開放自由報名，報名之後它會有一個造冊的排序過程。

衛生局許以霖局長指出，根據疾管署最新公告的之前抵台的這些疫苗，哪些人是高風險族群優先施打？第1個包含醫事人員，第2個是中央及地方政府防疫人員，第3個是高接觸風險機構人員、因特殊情形必要出國者，第5類是長期照護機構受照顧者跟照顧者，第6類是75歲以上高齡長者，第7類是維持社會運作之必要人員像軍警，第8類是維持國家安全正常運作之必要人員，其實這些而中央也都持續規劃，市府也都遵照中央規畫的一個步調走，那台南市政府其實為了這次的防疫全府與動員，包含一些大家覺得是內勤的，他們都協助我們衛生局做疫調這種艱苦的工作、艱難的工作，其實全府都是我們防疫的第一線人員，那其實就跟各族群一樣，我們都是一個排序，大家慢慢都排序進來施打，這不是在這一波16000劑的AZ疫苗，而是在下一波日本捐贈大量的疫苗進來，這些第2類的防疫人員才會正式的施打。

黃偉哲市長強調，市府人員不會在這一波的疫苗施打，會在下一波大規模的部分，即便他是符合中央所定義的第二類的中央跟地方的防疫人員，而事實上我們也做了一些把後面排序在稍微調整，像警察、飛行員、軍人，或者像長照機構的人，這些的排序都不是在1、2類裡面，那我們也做了一些相對應實際上需要的部分的提升，所以說這個部分因為施打的部分都有造冊，那造冊是日後可以檢視，中間沒有什麼特權、什麼人優先這些名單。

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