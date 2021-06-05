快訊／彰化又增11例！累計確診208人　下午3點縣府直播說明　

▲彰化縣政府召開線上防疫記者會。（圖／翻攝自王惠美臉書直播）

記者唐詠絮／彰化報導

中央下午公布彰化縣新增11例本土確診，累計共208人，昨(4)日麻將群聚19人染疫，南彰化有1間大型醫院內病患、住民及1名20多歲醫護人員共4人染疫，醫院已暫停收治「北患南送」病患；另外彰化榮家安養院也有1名60歲的女照服員打麻將群聚確診，榮家連夜對超過500多名住民及員工啟動快篩，所幸一採全陰性。

下午3點彰化縣政府也在縣長王惠美臉書線上直播防疫記者會，也將對今天的11例本土案例作出最新說明，同時公布確診者足跡。

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南彰化這所大型醫院日前已傳出有確診案例，因為感染源不明，4人被歸列在職業場所欄目內，衛生局強調，初步認定感染源由外部帶進醫院，疫調有接觸確診者進行居家隔離，絕不會成為部桃翻版，至於感染源來自何處需要再進一步釐清。

該醫院指出，最早確診是名90多歲護理之家的男性住民，因身體不適住院治療，入住前採檢是陰性，準備出院再次採檢，卻呈現陽性，醫院隨即進行全面篩檢和清消，檢出另3名確診者，分別是同一樓層病房的80多歲男病患、40多歲女病患，及20多歲女護理師。

醫院表示，全體員工包含傳送、清潔、保全等外包人員全面進行PCR篩檢，全部陰性。並緊急進行群聚病房患者外轉或安置到其他樓層，全院清消、不同棟大樓分艙分流等因應措施。為保全醫療量能且保護自身安全，呼籲民眾多利用視訊或電話看診。

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