快訊／創新高！今日增38死　男性26人、女性12人

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情未歇，本土新冠疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今（5）日增確診511例，476例本土、35例校正回歸。死亡人數也創新高，今日增38死 男性26人、女性12人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有些個案死亡時續會稍微晚點，死亡個案要稍微謹慎把相關調查清楚才會對外發布。指揮中心說明，今日新增38例死亡個案，共計為男性26位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。

指揮中心表示，今日新增之476例本土病例，為248例男性、205例女性，另有23例外籍人士性別待確認，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月15日至6月4日。另校正回歸個案35例中，為15例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年5月24日至6月1日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，綜上所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為臺北市144例，苗栗縣66例，桃園市16例，基隆市13例，彰化縣11例，臺中市9例，新竹縣7例，屏東縣4例，南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及臺南市各1例。其中雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

▲指揮中心公布今新增案例數。（圖／指揮中心提供）