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高雄雞頭po網扯防疫：妹妹每天量體溫　茶花落網「F奶剩A」騙很大

▲高雄市警方查獲色情業者，賣淫女子照片P很大 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方查獲色情業者，賣淫女子照片P很大 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市警方嚴抓色情，就怕有外縣市轉進的賣淫女子成為防疫破口，不過疫情期間，有色情業者就怕顧客不上門，對外強調自家妹子「天天量2次體溫」，以確保安全上工，體溫沒問題，但是「照片」很有問題，根本就是修很大，約F奶來了卻是少了5杯，讓員警也忍不住說「騙很大」。

高市刑大偵六隊隊長劉清友表示有色情業者在網路刊登外送茶服務，不僅有多張女子火辣照片，宣傳詞還保證「每天記錄妹妹的體溫確認安全再上工！同時已僅接受已消毒安全旅館」，更強調：「從不怕疫情來阻止我們尋找快樂」。不過就算做好防疫措施，卻躲不過警方追查。

▲高雄市警方查獲色情業者，賣淫女子照片P很大 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方查獲色情業者，賣淫女子照片P很大            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方查獲色情業者，賣淫女子照片P很大 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方查獲色情業者，廣告還宣稱「防疫作為」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在4日晚間，高雄市警方在85大樓的日租套房就抓到一名34歲的張姓賣淫女子以及馬伕，但是就在查核身份的時候，發現她的容貌跟line圖上的大頭照片根本就是P很大，一度以為她是染疫失聯者，所以在押送過程當中，「全套」防護衣服務就怕染疫，還好最後排除。


 

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