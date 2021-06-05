護理師面對歧視與暴力　拖著疲憊身軀治療病患：只能偷偷流淚…

▲儘管發生砍人事件，雙和醫院護理師依舊堅守崗位照顧病患。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

記者陳雕文／新北報導

新北市雙和醫院上月31日，發生3名護理師遭確診者持刀砍傷的事件，消息一出震驚全台，即便如此，雙和的護理師們頂住沉重壓力，依舊堅守崗位，並說，「苦中作樂大概是最好的形容詞…當你在抱怨時請想想，醫護人員只是想在8個小時裡喝一口水、上一次廁所，麻煩待在家裡好好做好防疫」。

據了解，雙和醫院一名新官肺炎確診者因不想被隔離，持刀砍傷三名護理師，其中1人右手4條韌帶及2條神經被砍斷，另外兩人則分別是胸部、肚皮有刀傷；雙和護理師有感發，在臉書發文表示，「大家庭裡的每個成員每天暴露在危險之中，被歧視、排擠、醫院暴力每天都在發生」。

▲兔寶寶裝（隔離衣）每次穿脫就要費時近20分鐘，且非常悶熱，當醫護人員忙完拖下裝備，連內褲都濕透。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

護理師說，「看著新聞裡的民眾抱怨不能出門玩耍，我們何嘗不是想要好好待在家？而現在能夠回家看到家人是無比的奢侈！每每踏進醫院前心裡沈重有著莫名的壓力，又偷流了多少眼淚…人力不足資源有限的狀況下，大家還是撐著疲憊身軀幫病人治療著，苦中作樂大概是最好的形容詞」。

護理師還說，「無數的臉部壓傷破皮、脫下兔寶寶（隔離衣）連內褲都濕了！當你在抱怨時請想想，醫護人員只是想在8個小時裡喝一口水、上一次廁所，麻煩待在家裡好好做好防疫，少責怪、多鼓勵，希望在疫情過後大家能夠真正重視護理人力的問題，願MICU的大家、RT、醫師、書記等等⋯都能夠平安渡過難關，我愛你們」。

貼文一出，超過萬名網友按讚並留言打氣，「衷心的感謝您們」、「致上我最高的敬意！」、「每天聽到救護車聲音的頻率仍然很高，辛苦所有的相關人員了！」、「謝謝你們依然駐守崗位，祈求大家都平安！」、「謝謝妳們！守護天使！」

▼網友看到貼文及照片，紛紛按讚並打氣，「謝謝妳們！守護天使！」（圖／翻攝自臉書我是中和人）