三級警戒憋2週「恐再延長」！陳時中不降級　柯文哲直言：封到打疫苗

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，全台進入三級警戒管制後，疫情仍未見趨緩，尤其雙北疫情仍在高峰；但國人撐了2週已現疲態，可以發現路上的人、車有增加趨勢。面對疫情，指揮官陳時中說，會持續精進防疫措施，但沒有降級也沒有升級打算；台北市長柯文哲則直言，「6月14日要解除三級，我想這不太容易」。

▲三級警戒2週後，街上陸續有人潮出來。（圖／記者黃彥傑攝）



中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增341例新冠肺炎確診個案，分別有339例本土、2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。其中，以新北市227例最多，其次為台北市152例。

面對嚴峻的疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，自5月19日起到5月28日，全國實施三級警戒；但疫情遲遲未獲控制，指揮中心接著又在25日宣布，警戒一口氣延長到6月14日，盼能透過嚴格的移動管制，嚴守社區防線。

如今時序進入6月，距離三級警戒結束剩下約10天左右時間，外界關心三級警戒是否會繼續延長，指揮官陳時中4日表示，目前還沒有想到要降級，當然也沒有想到要升級，目前處在一個相對的高點，指揮中心會持續精進防疫措施。

柯文哲表示，「6月14日要解除三級，我想這不太容易」；柯說，這波打下來，從日本東京的經驗，三次緊急事態宣言，其中三次還有兩次是延長，「我的答案應該是，如何用最低成本達到三級管制效果，撐到疫苗全面施打」。

柯文哲強調，從數字上來看，潛在感染袁已經蔓延，將來台灣要有一個心態，隨時旁邊都會有感染案例，短期內三級管制不能解除，「因為一撤，既然潛在感染源麼多，一放鬆就會飆上去」，應該要努力維持三級管制，並思考如何在不影響民生經濟的狀態下，撐到疫苗可以打。

柯文哲說，重點是疫苗可以多快來，我當時就說，只要國際認證、價錢不是太離譜的，可以收購多少就收購多少，先打再講。至於國產疫苗，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲表示，這是他的想法，「很多不是純粹只有科學上的考慮，還有政治上的考量」，但是6月14日要解封不容易。