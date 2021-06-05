二度奉命設前進指揮所！王必勝領軍趕苗栗　深夜發文：比想像複雜

▲王必勝二度奉命設立前進指揮所，此次地點為苗栗。（圖／翻攝臉書／王必勝）



記者柯振中／綜合報導

IC封測大廠京元電子竹南廠爆發新冠群聚，截至3日已有67人確診，指揮中心醫療應變組副組長王必勝奉命前往苗栗，設立前進指揮所。而前往苗栗的第一天，王必勝4日深夜也發文說明狀況，「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況。」

京元電子竹南廠爆發群聚感染，目前累計67人確診，3日對1,915名員工進行快篩，其中51人呈現陽性反應，後續住進隔離宿舍，並接受PCR採檢。

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由於疫情狀況嚴峻，指揮官陳時中4日上午與縣府視訊會議，派醫療應變組副組長王必勝前往苗栗，設立「前進指揮所」，率領4名防疫醫師，協調現場工作。

▼王必勝二度奉命設立前進指揮所，此次地點為苗栗。（圖／翻攝臉書／王必勝）



王必勝抵達苗栗後，深夜在臉書發文，第一天成立苗栗前進指揮所，「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況。給我們一點時間，幫我們加油。」

事實上，這已非王必勝第一次奉命到疫情熱區，設立前進指揮所。部立桃園醫院1月爆發群聚疫情，王必勝1月18日奉命進駐，成立前進指揮所，加上多名感染管控專家支援，一同釐清部桃醫院SOP當中的漏洞，也能更快與集中檢疫所、指揮中心協調。

由於當時疫情嚴峻，身為指揮官，王必勝每天記錄部桃前進指揮所的狀況，成立短短20多天的時間，院內同仁從原先的驚恐，到眉頭漸開，直到最後清零、指揮所解編，令王必勝的名字更為台灣民眾所知。

▼王必勝先前曾奉命到部桃，擔任前進指揮所指揮官。（圖／翻攝臉書／王必勝）

