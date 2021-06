▲日航昨載AZ疫苗抵台。(圖/記者湯興漢攝)

記者李宜秦/台北報導

日本政府提供124萬劑AstraZeneca疫苗,已於昨日下午運達桃園國際機場,許多台灣網友紛紛在網上感謝日本政府的協助,而民航局航管員在引導班機降落時,也以英文向日本致謝。

民航局證實,昨日民航局航管員在引導日航JL809航班降落桃園機場時,向對方表示「We Taiwanese thank you for your great help(我們台灣人感謝你們的幫忙)」,日航機長也回應「You are welcome(不客氣)」。

中央流行疫情指揮中心4日表示,本批疫苗待完成通關程序後,直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業,再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

值此疫情艱難,且全球疫苗產能供不應求之際,對於日本即時提供這批COVID-19疫苗,給予臺灣國內疫情防治極大幫助,指揮中心謹向日本政府與人民表達誠摯謝忱與感佩。

▲日本124萬劑AZ疫苗運出機艙畫面。(圖/讀者提供)

▲▼日本贈送AZ疫苗,食藥署進行檢驗。(圖/食藥署提供)