快訊／日本124萬劑AZ疫苗5度儲藏照曝光　桃園強化警力保護配置

▲鄭文燦上傳一張保存AZ疫苗的低溫貨櫃照片。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

政治中心／台北報導

日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗於4日下午1時58分運抵桃園國際機場，地勤迅速卸下裝疫苗的17格溫控貨櫃，小心地運往華儲貨運站，裝載4輛貨車後送抵指定的冷儲物流中心等候檢驗封緘。對此，桃園市長鄭文燦晚間在臉書透露，疫苗儲放點有配置警力，務必將日本的愛心保護得滴水不漏；他也說，「5°C，不寒冷，是暖心的溫度」。

鄭文燦也上傳一張存放AZ疫苗的低溫貨櫃，並表示，相信大家都已經知道稍早傳來的好消息，日本捐贈的疫苗順利抵達桃園國際機場，桃園警察局準備好執行護送日本捐贈疫苗的勤務，並加強儲放地點的警力配置，務必將日本的愛心保護的滴水不漏。

▲124萬劑AZ疫苗抵台後，地勤人員卸貨送往通關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃園與日本互動緊密，去年疫情影響以來，雙方一路相互扶持，舉行數場的視訊交流會議，不因病毒的阻隔而停下友誼的交流，桃園與日本共有包括：石川縣加賀市、千葉縣、千葉縣成田市、香川縣及宮崎縣等在內的5個姊妹城市。

鄭文燦說，今年，桃園也推出《桃園散策》一書，是一本編寫給日本人認識桃園的書，書中介紹桃園多元文化歷史、景點、美食，以及桃園與日本友好城市、學校、企業的連結，希望藉此和大家一起分享桃園之美。

鄭文燦強調，城市與城市間的交流，無關疫苗，但代表雙方長存且堅定的情誼。期盼疫情趨緩後，不管是透過棒球運動、商業活動或城市外交，雙方都能有更多的實體交流，謝謝日本，謝謝所有促成這項任務的防疫國家隊。

▼124萬劑AZ疫苗由大園警分局與海關人員護送下，貨櫃車送往指定冷儲物流中心進行封緘檢驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）