曹興誠批藍營品行墮落　羅智強火大嗆：先學郭台銘幫台灣爭取疫苗

▲羅智強開嗆曾興誠。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情嚴峻，在野黨頻質疑蔡政府防疫政策，不過，聯電榮譽董事長曹興誠4日嗆聲，人人應對中央流行疫情指揮中心的成績心懷感恩，拒絕謾罵，「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘味中共犬馬，品行可謂墮落不堪」。對此，國民黨革實院長羅智強晚間火大反擊，先學鴻海創辦人郭台銘幫台灣爭取500萬劑疫苗。

資深媒體人周玉蔻4日在臉書PO出曹興誠在LINE群組的發言，並表示該群組的人表明已獲曾興誠同意，可轉發，。

曹興誠在群組中表示，「過去一年病毒在全球肆虐，台灣防疫得體，大家處在世外桃源之中。純靠防堵當然日久會有破口，現在台灣開始嘗到病毒蔓延的滋味，好在各種疫苗皆已問世，證明可以遏止疫情，台灣必然也會逐漸增加接種比例，不會讓疫苗失去控制。值此之際，人人應該心平靜氣，對防疫中心的成績心懷感恩，拒絕留言和謾罵。藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘味中共犬馬，品行可謂墮落不堪！」

對此，羅智強反嗆，曹興誠罵監督政府的人「甘為中共犬馬」，請問曹興誠，你打了疫苗了沒？打了什麼品牌的疫苗？「我到現在和台灣大多數人民同島一命，都沒有打疫苗，如果我因為新冠確診，我就可能是失去生命的那兩百人的其中一個，我為什麼不可以要求政府，給我們疫苗，我為什麼不可以要求政府，不要再刁難郭台銘的500萬疫苗」。

「你討厭國民黨、支持民進黨，我們尊重，但少來學民進黨抹紅這一招」。羅智強強調，中共軍機擾台、打壓台灣外交空間，他一樣反對譴責，如果是因中共打壓買不到疫苗，他也一樣反對譴責，但現在郭台銘就是可以買到疫苗啊，民進黨為什麼不放，這是總不是中共打壓吧。

羅智強再罵曹興誠，「你是企業家你有錢，你能了解打不到疫苗的台灣人民，心中的痛苦嗎？連我也得天天擔心爸爸媽媽家人小孩會不會確診，因為我們也都打不到疫苗！先學郭台銘幫台灣爭取500萬劑疫苗，我羅智強跟你嗑三個響頭，我也甘之如飴」。

文末，羅智強還用Hashtag強調，「真的超級火大」，「莫名其妙的曹興誠」、「照他的邏輯台灣根本不需要在野黨｣、「和中共一樣一黨專政就可以了」。

▼周玉蔻透露曹興誠罵藍營。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）