假訊息「狂咳男出沒新店」「頭份市場賣水果」1男1女遭約談

▲張姓男子散布「咳嗽男」出沒新北市新店區的假訊，衝擊附近商家生意。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

調查局4日宣布再查獲2起新冠肺炎相關假訊息，分別是林姓女子轉傳有確診個案在頭份市場賣水果，全家10人已經被醫院隔離，另外張姓男子涉嫌亂傳「狂咳男」出沒足跡，還有人被從自助餐廳帶走，造成當地商家生意受到衝擊，其中張男2度約談不到案，已被直接移送台北地檢署偵辦。

近日LINE「注意！三灣個案(10人大家庭)的家人在頭份市場(早市)賣水果！！！」「豈知今日校正回歸確診，全家十口集體於頭份為恭醫院隔離中，還有鄰居？人~~~」調查局查出，是有人假借地方村長名義轉發，還故意把確診家屬居家隔離之狀況，謠傳成於「為恭醫院」隔離。

▲林姓女子轉傳不實的頭份確診疫情遭約談。（圖／調查局提供）

林姓女子被調查局苗栗縣調查站約談到案後，表示確實為了提醒他人注意，未經查證就轉傳到LINE群，被依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送新北地方檢察署偵辦。

另外張姓男子則是在LINE上散布「狂咳男……已經被查出，在新店信義里=>寶安街北邊，正好是，大坪林捷運站後面！=>請大家留心，留意，那區塊！」「最新消息：新店品味香隔壁的自助餐店，今晚7點有確診者剛被帶走」及「仁愛市場，郵局對面，中正國宅對面」等訊息。

調查局新北市調處向當地里長和自助餐廳查證，無人確診，但是商家生意已經因此受到衝擊，雖然張男2度拒絕調查局約談，仍被依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送台北地檢署偵辦。

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