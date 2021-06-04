AZ血栓男申請藥害救濟！砸70萬打免疫球蛋白搶命　桃縣府爭取補償

▲桃園市長鄭文燦4日回覆媒體詢問，桃園市有施打疫苗後發生血栓個案，事後向衛生局申請藥害救濟，市府會全力協助個案爭取補償。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名年約30歲男子日前施打AZ疫苗後出現血栓現象，後來自費70萬元在林口長庚醫院施打免疫球蛋白治療才撿回一命，事後向衛生局申請藥害救濟。市長鄭文燦4日表示，針對個案已商請長庚醫療團隊特別照顧，有關藥害救濟部分，市府會全力協助爭取補償，至於具體醫療說明則由中央流行疫情指揮中心說明整體狀況。

鄭文燦指出，這位申請者是5月12號在部立桃園醫院接種AZ疫苗，5月20號出現發燒現象到部桃看診，後來轉往林口長庚診療，林口長庚醫院證實此個案，也對外做出說明，個案也接受白血球低下症做免疫球蛋白治療，鄭說，他也請長庚醫療團隊特別照顧這位個案，讓他早日康復。

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這位病患在6月3號向市府申請藥害救濟金補償，市府衛生局已受理，市府會積極協助。至於具體醫療說明，因涉及醫療專業問題，這部分則由中央疫情指揮中心說明整體狀況，市府會循制度途徑向中央反應，為個案當事人爭取最大權益。

▲桃園市衛生局長王文彥說明個案申請藥害救濟流程，市府也會爭取補償。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥也說明藥害給付流程，所謂的預防接種受害救濟給付，要到當地衛生局申請後再送到上面委員會核定，規定有修正過，依照關聯性，傷害或者是死亡有沒有與預防注射有關係，相關性越高，補償金額就越高，另還分為死亡或已產生障礙給付，還有嚴重疾病給付與其他不良反應給付，比較輕的是20萬元以內。嚴重疾病給付，若有相關可達1萬到300萬元不等；如無法確定，1萬至120萬；若有產生障礙則可達到50萬到600萬元，死亡也是一樣。

王文彥還說，這起個案在醫學中心治療，最後也順利痊癒，目前還有些症狀，不過經過治療目前已行動自如，所以可以痊癒，這是非常少數中的少數，我們希望他能夠得到這個基金的補助。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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