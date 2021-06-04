女名嘴感謝日本送疫苗：炭治郎不曾加入鬼聯盟　抵抗誘惑贏來正義

▲日本贈送台灣的124萬劑AZ疫苗，在4日下午抵達。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣連續21天本土病例破百，但是日本贈送給台灣的124萬劑AZ疫苗，在4日下午抵達台灣，宛如救命的及時雨。對此資深媒體人姚惠珍就在臉書發文感謝日本贈送疫苗，這個故事就宛如桃太郎或炭治郎，不曾加入鬼聯盟，抵抗了一切誘惑，最後贏來勝利。

姚惠珍發文指出， 「謝謝桃太郎，我們會贏得最後正義」，桃太郎與炭治郎在長期跟魔鬼搏鬥的辛苦日子裡，腦海中說不定曾閃過「乾脆加入鬼聯盟還比較不會這麼累！」這樣的念頭。

姚惠珍說，即便如此，他們努力抵抗誘惑，咬緊牙關堅持到底，最後終於和夥伴們迎向了幸福的結局，現在，日本與台灣都在擊退病毒的戰疫當中過得很辛苦、不安，「或許內心動搖了，也是人性吧」。

▲資深媒體人姚惠珍認為，抵抗疫情就像《鬼滅之刃》的故事核心，相信夥伴終能贏來正義。（圖／翻攝自姚惠珍臉書）



姚惠珍強調，但希望大家記得，「我們都有共體時艱的夥伴。攜手渡過這波難關後，我們一定能再相會的！就像《桃太郎》與《鬼滅之刃》的故事核心想告訴我們的『相信夥伴團結一致，終能贏來正義』。」

網友在底下留言表示，「感謝日本，台日友好」、「感謝真正的朋友日本、在台灣危機時出手相助雪中送炭」、「一場疫情就是一面照妖鏡」、「日本、台灣，絆、恩返！」、「一樣是飛機，一個是每天入侵防空識別區，一個是載運疫苗來救命！」