女照服員打場牌500人快篩！彰化榮家大採檢　麻將團漏列她自揪確診　

▲彰化榮家１名照服員打麻將確診。（圖／彰化榮家提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化麻將牌咖傳播鏈19人確診中，其中1名是60歲女照服員，在彰化榮家安養院服務，主任史浩誠接獲訊息後，立即將她所負責照顧的住民隔離管制，並清查所有住民與工作人員身體狀況、體溫，昨(3)日下午緊急對院內500多人快篩，並安排7名密切接觸的照服員，至員林基督教醫院做PCR採檢，檢驗結果亦均為陰性。

榮家指出，6月2日晚間19:30接獲委外照服員公司通知，經核對指揮中心公布彰化麻將確診者足跡，有一名照服員主動告知於5/22有密切接觸，但因未列入為接觸者，該員當晚到院採檢遭拒，3日再度至醫院自費PCR採檢為陽性，經查該員確實曾去確診者處所打麻將，已由衛生單位安排住院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

榮家主任史浩誠接獲訊息後，立即將該女負責照顧的住民隔離管制，並清查所有住民與工作人員身體狀況及體溫，均無異常，全家區環境立即清消，並通報衛生單位及輔導會。輔導會超前部屬，安排榮總3日下午4時30分派遣醫護團隊進入家區協助普篩，計快篩501人，結果均為陰性，另針對密切接觸者加做PCR採檢，4日上午獲悉PCR均為陰性。另6月3日下午4時40分經彰化縣衛生局通知，安排7名列入密切接觸者〈照服員〉至員基做PCR採檢，檢驗結果亦均為陰性。

榮家表示，第一時間已啟動防疫應變計畫，由家主任指示所有組室依指揮中心防疫流程執行相關防疫措施，同時啟動全家區全面性消毒作業，並針對確診個案近期所接觸的環境及人員名單進行疫調，持續密切追蹤，期望能確保全體住民與職員工的健康與安全。

►國門變逃生門？4種人拿黑卡排隊飛美打疫苗 「台版諾亞方舟」等等我們還沒上車

►絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮 一支搞定超方便