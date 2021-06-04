游錫堃：國際友人提供協助是台灣福氣　未來盼加深台日美三方合作

▲游錫堃表示，防疫物資彌足珍貴，日本與美國接力仗義相助，台灣備感溫暖。（圖／取自游錫堃臉書）



記者林銘翰／台北報導

日本、美國相繼宣布捐贈台灣新冠疫苗，立法院長游錫堃4日表示，防疫物資在危急時刻更顯得彌足珍貴，現在能夠有國際友人們不畏困難、提供協助，是台灣的福氣，未來期盼能在現有的良好基礎上，加深台日美三方之間的合作。

游錫堃4日下午以「防疫物資彌足珍貴，日本與美國接力仗義相助，台灣備感溫暖！」為題在臉書發文，並同時以中、日文兩種語言版本呈現。

游錫堃表示，感謝日本政府在全球疫情嚴峻之際，仍惦記著台灣；美國白宮也宣布將台灣納入「疫苗分配」的計畫，加強台灣抗疫的防護力。

游錫堃強調，防疫物資在危急時刻更顯得彌足珍貴，現在能夠有國際友人們不畏困難、提供協助，是台灣的福氣，未來期盼能在現有的良好基礎上，加深台日美三方之間的合作。

游錫堃說，感謝日本政府、美國政府及多位跨黨派國會議員的支持與協助，也感謝我國為疫苗採購盡心盡力的各界人士，「讓我們一起戰勝病毒，團結為民主陣營努力」。

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