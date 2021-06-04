日本支援124萬劑AZ疫苗運抵　共軍派空警500預警機擾台

▲中共空警500預警機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

日本政府捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠疫苗，並且已在4日下午由日本航空班機運抵桃園機場，這也是日本首度直接供疫苗給海外。國防部晚間公布西南空域空情動態，一架空警500預警機上午侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

根據國防部統計，6月迄今總計2架次共機擾台，分別為6月3日運8遠干機1架次；以及6月4日空警500預警機1架次。

新冠肺炎疫情嚴峻，日本政府宣布捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，由日本航空JL809班機運送來台，該班機在台北時間上午11時從東京成田機場起飛，並在下午1時58分抵達桃園機場。

民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，美日在提供疫苗給台灣時，不會做任何附加的政治前提與條件，可是中國總是用政治理由，打壓台灣在國際取得疫苗，包括台灣本來簽好的合約。

羅致政也說，在日本可能用專機運送疫苗給台灣的同時，卻看到中共軍機繼續對台灣騷擾，可以對照出中國對台灣的惡形惡狀。

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