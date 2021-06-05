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No covid！6歲雙胞胎超級任務　暖哭「負壓房」護理媽：我會很勇敢

▲一對雙胞胎兄弟繪圖卡送給護理師媽媽 。（圖／高醫提供）

▲一對雙胞胎兄弟繪圖卡送給護理師媽媽陳幸宜（圖中）。（圖／高醫提供）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎嚴峻，對台灣的醫療量能是一大考驗，不少醫護人員守護台灣，但無形當中對他們的家人來說，也是一種默默犧牲，像是高雄醫學大學附設中和紀念醫院的護理師陳幸宜，他有一對雙胞胎兒子，但是自願進入負壓隔離病房照護新冠肺炎的患者，只好放下孩子，不過這對雙胞胎兒子卻以「超級任務」的方式，把餐點送進了高醫，同時也透過2張親手繪製的畫傳遞想念與關心。

高醫護理師陳幸宜站在鏡頭前面，一時間也不知道該怎麼說，因為此刻的她怎麼也想不到自己會收到一份寶貴禮物，她掩飾自己的情緒，她緩緩說出：「你們乖乖待在家裡，媽媽會勇敢，會好好照顧病人，早點回家照顧你們」。原來送給她禮物的不是別人，而是她的一對6歲雙胞胎兒子李秉森與李秉逸。

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▲一對雙胞胎兄弟繪圖卡送給護理師媽媽 。（圖／高醫提供）

▲一對雙胞胎兄弟，其中李秉森的圖畫 。（圖／高醫提供）

他們兄弟倆送來的禮物當中，先是有餐點之外，更讓媽媽陳幸宜感動的是他們親手繪製的圖卡，像是李秉逸畫的圖畫當中，除了有高醫的縮寫之外，更有大家的期望「No covid」，而哥哥李秉森則是兩輛救護車，站在後方的就是帶著微笑的陳幸宜。

高醫表示陳幸宜原本是在神經內科的普通病房，她在半個月前自願進入負壓隔離病房，成為新冠肺炎的專責護理師，雖然有排班，但是回到家通常都已經很晚，兩兄弟早就睡了，所以母子三人都無法好好相處在一起，像過去一樣，所以這次有《暖心留言挺醫護》活動，她也沒想到孩子們竟然會參加活動來傳遞想念。

▲一對雙胞胎兄弟繪圖卡送給護理師媽媽 。（圖／高醫提供）

▲一對雙胞胎兄弟，其中李秉逸的圖畫 。（圖／高醫提供）

但是現在醫院因為疫情關係，所以非相關人員禁止進入，所以高醫裡頭的行政人員代為完成「超級任務」，不但親手把餐點以及繪卡送到陳幸宜手上，也幫忙錄下媽媽的回應：「媽媽已經收到你們的愛心，你們要乖乖待在家裡，媽媽會好好照顧病人，早點回家照顧你們，謝謝你們的愛，媽媽會很勇敢的。」

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