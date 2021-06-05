黃偉哲要求紓困從速從簡作業 自營作業者生活補助撥款首日大清晨就入帳

▲2020年曾領取者，撥款首日6月4日一大清早就直接現金入帳，台南市民眾直呼撥款效率快，「足感心」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應疫情，今年紓困4.0自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼發放方式大變革，台南市長黃偉哲要求市府團隊從速從簡作業，台南市政府紓困申辦方式變更為即時入帳及線上申請，即時又防疫，簡便又安全。

2020年曾領取者，撥款首日6月4日一大清早就直接現金入帳，台南市民眾直呼撥款效率快，「足感心」！肯定是最「搭」心ㄟ有感服務，作業方式有助勞工快速紓困，解決勞工燃眉之急。

在台南市長黃偉哲要求從速從簡作業下，這次紓困不僅撥款速度超快，紓困範圍也擴大，除自營業者、無一定雇主者投保薪資在新台幣24000元以下，補助3萬；投保薪資在24000元以上自營業者、無一定雇主者，也納入紓困對象，補助1萬，受益人數大幅增加，對紓困民眾是一大福音。



勞工局長王鑫基表示，4日撥款首日一大清早許多勞工互動回應「這次撥款這麼快，已經入帳了」，真好！另2020年未曾領取者今年新增對象亦簡化審查流程，申請者只要2021年6月7日至2021年7月5日期間至勞保局e化服務系統，完成線上登錄即可快速撥款。



王鑫基說，符合申請自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼者發放金額分別為3萬或1萬，2021年4月份月投保薪資未超過24000元之勞工，每人補貼新台幣3萬元，此項發放標準與去年相同，惟今年擴大紓困範圍，2021年4月份月投保薪資超過24000元（即月投保薪資等級在25200元以上）之勞工，每人補貼新臺幣l萬元，受益人數大幅增加。



王鑫基進一步說明，自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼「線上登錄操作說明」影片，勞工局局網早已提供，以供市民朋友提早上網操作練習。2020年曾領取者，4日直接現金入帳，另2020年未曾領取者今年新增對象亦簡化審查流程，申請者只要6月7日至7月5日期間，至勞保局e化服務系統，線上登錄本人之金融機構或郵局帳戶，以「健保卡號+戶口名簿戶號（免插卡）」或「自然人憑證（需插卡）」，完成後即可快速撥款，但7月5日前未完成登錄者將不予核發，請勞工朋友特別留意，以免喪失紓困權益。



申請勞工生活補貼之之對象及資格條件，需具中華民國國籍並符合下列4項條件：1.由職業工會參加勞工保險。2、2021年4月30日已參加勞工保險。3、2019年個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元。4、未領取交通部、文化部或其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼。



此外，針對勞工朋友關心的「勞工紓困貸款」，局長王鑫基也表示， 2021年6月15日起開始受理申請，疫情期間請洽銀行採線上申辦或線上預約方式辦理。貸款對象為受疫情影響之本國籍，年滿20歲之勞工。有參加勞工保險者，未參加勞工保險者，可提出工作事實證明，如工作收入資料。最高貸款10萬元，利率1.85％，貸款3年，勞動部補貼1年利息，貸款名額50萬名。諮詢專線1955及各承貸銀行及。承貸銀行可至「勞動部官網疫情協助專區」→「勞工紓困貸款」→「諮詢窗口」查詢。

負離子吹髮同時護髮

