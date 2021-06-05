鳳山廟前廣場有人聚集尬聊！警：人數未違規若「口罩隨便戴」就罰

▲高雄鳳山區一家宮廟前仍有民眾聚集聊天。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情三級警戒仍持續中，且昨（4日）中央流行疫情指揮中心共公佈新增474例確診個案，儘管校正回歸個案數比起前兩天來得少，但陳時中坦言：「這幾天還是得維持高度警覺。」不過在高雄仍有民眾無視防疫相關規定，選在晚間時段聚在廟前廣場聊天。

警方指出，這起群聚事件發生3日晚間8點多，鳳山分局南成派出所接獲報案，指稱在紅毛港路上某間宮廟前有民眾群聚且未戴口罩，經員警到場時發現約5、6名男女在廣場，且均有戴口罩，並保持社交距離，尚無違法傳染病防治法相關防疫規定，員警除勸誡也提醒在場的民眾，戴口罩是保護自己及他人，如違反規定將移請相關單位裁罰。

警方近一步表示，接獲報案之後，派員前往處理的確發現在廟前，有一群年紀較大的民眾拿了椅子就聚在一起聊天，且他們有的人戴口罩的方式疑似「在應付」，甚至有的人聊天過程中把口罩拉到下巴，附近居民路過見狀，都很擔心聊天中的人激動高談闊論的同時，增加不少染疫風險，對此，警方說：「假設民眾用應付的方式戴口罩，且無視不能群聚的規定，將依法開罰。」

不過由於這回警方抵達時，民眾聚集的人數尚未到達違規的狀況，因此沒有依法開單舉發，不過有鑒於國內新冠肺炎疫情仍然嚴峻，鳳山分局將持續落實執行政府各項防疫政策，並對廟埕等民眾易聚集聊天之場所加強巡視，也請民眾自我要求，配戴口罩勤洗手，減少群聚，為防疫工作貢獻一己之力。

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