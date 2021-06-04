請支援收飲！ 每天「送100杯飲料」給醫護　第一天就送出190杯

▲醫護人員每天從早忙到晚。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

醫護人員上班穿著全套防護衣，上廁所或是吃飯都很不方便，加上每天從早忙到晚，常選擇快速、方便的飲料來解渴，因此有一群人發起「Power Drink 請支援收飲」透過集資方式，每天捐贈100杯飲料，輪流分送給為疫情而辛苦的單位，目前已累計797人贊助，累積金額超過50萬元。

創辦人表示，透過在醫院工作的朋友得知，快篩站現場的醫護人員，每天就要喝掉100杯的飲料，看著前線醫護每天從早忙到晚，也剛好和身邊的朋友討論到，「我們能怎麼幫忙？」擔心零星的送飲料過去，反而會造成醫院現場的負擔，也擔心直接捐款，不一定能馬上讓醫護解渴。

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創辦人指出，決定透過集資的方式，「由我們去統計需要的量，輪流捐贈飲料給不同的醫護、警消、或為疫情而辛苦的單位」，為此，也訪問了前線醫護，經過460名醫護人員的統計，現場最方便且實用的飲品為巧克力牛奶、能量飲料、手搖飲，每一種飲料的價格都是30元（含運費），目前計畫從雙北地區先行試辦，並依捐贈數量逐步開放其他地區。

創辦人感動表示，截至3日晚上11點，已累積完成配送3個單位，讓190位醫護補充血糖與能量。

▲3日已配送至3個醫療單位。（圖／翻攝自Facebook／Power Drink 請支援收飲）

如果是想捐贈飲料的民眾，只要到官網點選「我要認購」進行認購，每次認購皆以杯數為單位，每次最少1杯，最多100杯，不指定配送，所有金額都用於購買飲料並配送給醫護人員。若是醫護人員想要支援接收飲料，到官網點選「支援收飲」，填寫完表單後，會請專人透過訊息聯絡確認，並排入配送清單中。

該計畫的臉書粉專寫道，「Power Drink」是由好奇心創意、泛思醫學、Stephen Mei 共同發起，所有專案購買金流都將留存相關紀錄，並在結案後提出經費使用報告給參與者。若專案結束後有剩餘款項，將全數捐給「台北市政府社會局：Covid-19 疫情防疫及照顧服務」或醫護相關工會、公益團體。