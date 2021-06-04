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快訊／感染源不明！台中藥師一家3口染疫　女兒發燒吃藥緩解確診

▲6月4日梧棲確診個案消毒。（圖／環保局提供）

▲台中梧棲傳出有藥師家庭一家三口染疫，環保局緊急派員清消。（圖／環保局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中又爆家庭感染，梧棲一家藥局包括擔任藥師的父親、同在藥局工作的女兒、家管的母親等3人都染疫確診，其中女兒25日出現症狀，自行服用退燒藥有緩解後隔天還前往超商，沒想到隔不到一周又出現症狀，到醫院採檢後確診。衛生局長曾梓展也宣布，這周末梧棲將加開快篩站，包括童綜合醫院以及光田醫院沙鹿、大甲院區也會加開。

台中市衛生局長曾梓展表示，該藥局家庭確診個案分別為案10360、10465與10466，其中案10360為梧棲區43歲女性，在藥局工作，藥局家庭的女兒，5月20日曾至梧棲區大家來大賣場，21日至「57自助洗車」、21日及24日曾至全聯福利中心梧棲文昌店，25日出現症狀，自行服用退燒藥有緩解，26日至梧棲區中央路一段7-11港中分店，6月1日又開始出現症狀，2日至醫院採檢後確診。

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家庭中的母親、案10465為梧棲區69歲女性，疫情期間鮮少外出，一周會至住家附近位於梧棲大庄郵局對面、鄉村漢堡旁的菜車買菜2至3次。5月28日出現症狀，因同住女兒6月3日確診，故與丈夫至醫院採檢後確診。

家庭中的父親，也是案10466、梧棲區71歲男性藥師，偶爾會至梧棲區大庄郵局對面、鄉村漢堡旁的菜車買菜，5月24日出現症狀，因同住女兒6月3日確診，至醫院採檢後確診。

▲6月4日梧棲確診個案消毒。（圖／環保局提供）

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