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搶換紓困金匯票！郵局憂成防疫破口　指揮中心回應了

▲▼郵局,郵件,寄件,寄包裹,中華郵政。（圖／記者張一中攝）

▲郵局今明兩天預估將出現紓困金匯票兌換人潮。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／台北報導

紓困4.0今（4日）起上路，針對約13萬沒有金融機構帳戶的民眾，提供8.8萬份紓困金匯票，預估今明兩天將出現兌換人潮，讓許多郵局人員怒批增加群聚風險。對此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥呼籲，希望民眾注意郵局人流，不要擠在同一個時間，務必保持社交距離。

▲▼開車戴口罩,自駕,二人以上要戴口罩,口罩,防疫,郵差,郵局,送信。（圖／記者姜國輝攝）

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▲紓困金匯票陸續寄出。（圖／記者姜國輝攝）

中華郵政昨日已陸續將13萬人的急難紓困金掛號寄出，預估今日至12日會湧入最大量兌換人潮，已安排各地郵局營業窗口協調人力，並要求民眾配合各項防疫措施，包括全程配戴口罩、自備簽收郵件用筆。

政策一出就有網友質疑，PO文指出「又還沒解除三級警戒，竟然發什麼郵政匯票要民眾到郵局兌換，是要造成群聚嗎？明明知道會塞爆郵局窗口，高層也不管，員工生命那麼不值錢嗎？」文章引起不少人同感，紛紛留言「超傻眼有夠無腦」、「職務加給能拖就拖，這種苦力活倒是攬得很快」。

▲▼指揮中心6/4記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

對此陳宗彥表示，紓困方案開始發放，大部分是直接匯款到個人帳戶，部分是使用匯票，可以理解大家拿到匯票想趕快換現金，但提醒民眾要注意郵局人流，不要擠在同一個時間，希望大家互相體諒安排時間，務必保持社交距離。

 

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