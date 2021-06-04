交通觀光紓困QA一次看！小黃、遊覽車、導遊3萬元今入帳

▲計程車運將一次補貼3萬，最快今日就入帳。（圖／記者張一中攝）

記者彭懷玉／綜合報導

紓困4.0計畫啟動，其中交通部總經費達223.97億元，補貼產業包含航空業、陸運業、觀光業、旅宿業，導遊、領隊、計程車或租賃車等駕駛人一次補貼3萬，以下Q&A讓民眾一次看懂。

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▲紓困4.0計畫啟動，其中交通部總經費達223.97億元，補貼產業包含航空業、陸運業、觀光業、旅宿業，導遊、領隊、計程車或租賃車等駕駛人一次補貼3萬。（圖／交通部）

陸運業：合計經費42.77億元

Q：哪些從業人員可以領補助？領多少錢？

A：計程車、遊覽車、租賃車代僱駕駛，補貼5-7月薪資，一次領3萬。

Q：如何領？哪天可以領到？

A：若過去曾領取過紓困金者，交通部將直接匯入補助，預計7.9萬名駕駛人今（4日）就可收到補助款。

▲計程車、遊覽車、租賃車代僱駕駛，補貼5-7月薪資，一次領3萬。（圖／交通部）

Q：受衝擊多少可以領到補貼？補貼多少錢？

客運業補貼時間為5到7月，總經費4.29億元，以5月運量與1到4月平均運量比較，若運量減少5成以上，每月每車補3萬、減少3到5成，每月每車2萬、減少2到3成，每月每車1萬。

Q：紓困4.0有含雙鐵嗎？

台鐵、高鐵不在此波補助計畫內。

▲交通部紓困4.0觀光產業共補助100億元。（圖／交通部）

觀光產業：合計經費80.74億元

Q：受衝擊的旅宿業等能領到員工薪資補貼嗎？

A：旅行業、觀光遊樂業、旅宿業，凡業績較去年同期衰退5成以上，每名員工可補貼一次性金額4萬元；民宿業則以家數為單位，一家補5萬；無雇主導遊、領隊一次性補貼3萬元；防疫旅館每房每日補貼業者1千元。

▲民宿業則以家數為單位，一家補5萬。（圖／CJ夫人提供。）

Q：旅行社取消出團損失怎麼辦？有補貼嗎？

A：旅行業暫停辦理國內旅遊2天1夜以上的旅行團，將以團費5%計算，每團上限補1萬。觀光遊樂業團體取消則採級距式補貼，每人次最高補貼200元。

▲▼交通部紓困4.0旅行業及旅宿業部分。（圖／交通部）

航空業：合計經費100.46億元

Q：哪些產業別可以領員工薪資補貼？補貼多少？

A：空廚、地勤業、國際機場商業服務業，補貼每月經常性薪資4成，每位員工上限2萬。

Q：貸款利息補貼還有嗎？

A：提供航空相關產業信用擔保貸款利息，按郵局一年期機動定利率計算提供利息補貼1年。

▲交通部紓困4.0海運部份。（圖／交通部）

海運業

Q：小三通港口員工有薪資補貼嗎？補貼多少？

A：經營小三通客運固定航線船務代理、港口客運場內商業服務設施業者，每位員工薪資以補貼2萬元為上限。