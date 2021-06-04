京元電群聚擴大！張上淳出手了　陳宗彥曝：前天特別與苗栗縣聯繫

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

京元電子竹南廠2日爆發12例員工群聚感染，已匡列227人中，又有26名員工快篩陽性，方在3日一早進行全公司快篩，包括新竹及銅鑼廠的員工共有7300名員工「齊聚」快篩，未分流引發熱議。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥透露，專家小組召集人張上淳有特別與苗栗縣衛生單位聯繫，希望能針對此件群聚狀況給予協助。

據了解，京元電子群聚於1日爆發，當時只有2名菲籍移工確診，不料2日風暴持續延燒，採檢出11人確診，包括10名移工、以及1名本土員工；對此，京元電也緊急請來醫療團隊進駐，並針對全公司7300名員工採檢，但因未分流導致快篩現場人潮洶湧，遭苗栗縣議員曾玟學質疑，「根本變相群聚」。

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陳宗彥在今早的記者會上提到，移工的住宿環境在場區內確實較屬於群聚型，去年開始就已不斷提醒勞動部及相關企業，若有較大量的移工住宿，空間部分要特別留意。針對苗栗縣的群聚事件，指揮中心在上週也有特地針對醫療量能較薄弱的縣市做提醒。

陳宗彥也說，事實上專家小組召集人張上淳前天也有特別與苗栗縣衛生單位作聯繫，指揮中心會針對此次苗栗縣企業群聚狀況予以協助，而今上午與22縣市首長的會議中，苗栗縣長徐耀昌也親自參與，當中有交換一些意見，希望將疫情控制住。

