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降低群聚感染！花蓮傳統市場自主分流採買　落實人潮總量管制

▲▼花蓮傳統市場以身分證字號單雙尾數自主分流採買，降低群聚感染風險。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮傳統市場以身分證字號單雙尾數自主分流採買，降低群聚感染風險。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎本土病例數持續攀高，而傳統市場是民眾日常生活採買的重要場所，容易造成人潮聚集，縣府協助美崙市場及黃昏市場等民有市場加強宣導以身分證字號單雙尾數自主分流採買，並請民眾避免於人潮眾擁擠時進入採買，降低群聚感染風險。

花蓮縣府祕書長張逸華表示，縣內各公有或民有市場，以自主式分流管制方式為原則，亦即民眾身分證字號尾數為1、3、5、7、9者，於週一、三、五、日進行採買；尾數為2、4、6、8、0於週二、四、六採買，藉此分散人潮，避免群聚效應之發生，降低傳染風險。

▲▼花蓮傳統市場以身分證字號單雙尾數自主分流採買，降低群聚感染風險。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長張志翔指出，市場是民眾日常生活採買重心，平時人潮眾多，在疫情尚未趨緩期間，分流採買是一項自主式的防疫方式，除在入口處仍持續必須量測體溫、落實實聯制及使用酒精消毒以外，總量管制亦是重要的防疫措施，依照身分證字號尾數單雙號分流即為一種總量管制之方式，希望能藉此措施避免市場內採買人數過於密集，亦可錯開採買人潮的群聚，降低傳播風險。

有關按身分證字號尾數單雙自主分散採買之規定，花蓮縣府業已正式公文函請各鄉、鎮、市公所廣為宣導，公所應嚴禁各市場內用，全數採外帶或外送方式，民眾謹記「少出門、快採買、一次購足」的原則，讓疫情能儘速趨緩。

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