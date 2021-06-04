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日本捐124萬劑AZ疫苗　外交部：持續深化雙方關係

▲▼菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

▲日本首相菅義偉將把日本獲取的AZ疫苗，捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

記者陳家祥／台北報導

經過台日雙方緊密協商，日方同意提供我方124萬劑AZ疫苗，共同對抗新冠肺炎疫情，疫苗預計在4日下午運抵台灣。對此，外交部表示，由衷感謝日方的及時伸援。盼在未來面對人類重大威脅的疫情之際，雙方可持續加強公衛防疫合作，共同努力遏止疫情，維護人類健康安全。

日本政府宣布提供台灣124萬劑AZ疫苗，而且4日就會透過空運送到台灣，未來也有可能「追加提供」更多疫苗。據《產經新聞》報導，我國駐日代表謝長廷5月24日晚間與美國駐日代理大使楊舟、前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人進行餐敘及交換意見。

薗浦健太郎被問到，日本打算怎麼使用採購的AZ疫苗時，他回答，日本未使用AZ疫苗作為公費疫苗，有考慮將AZ疫苗讓給台灣，楊舟聽了隨即贊同是一個好主意。

三方最後達成共識，薗浦健太郎隔天立刻向安倍晉三匯報了餐敘的情況，同時點出台灣希望合作（獲得未使用的疫苗）的意願。安倍聽了之後表示「那（我們）要立刻展開行動」。

外交部指出，自去年新冠肺炎肆虐全球以來，我國採取果斷措施遏阻疫情蔓延，並援贈防疫物資協助其他國家抗疫，備受國際社會肯定。最近新一波疫情猖獗，日方鑑於台灣疫情有擴大趨勢，在日本各界友人熱烈為台灣發聲下，即使日本國內也面臨嚴峻疫情，仍決定提供疫苗協助台灣，發揮人溺己溺、同舟共濟的人道精神，強化台日雙方防疫合作，期能共同克服難關。外交部代表我國政府及人民，向日本政府及各界友人表達誠摯謝忱。

台日之間關係向來極為密切、友誼堅定深厚，雙方每逢災害或事故發生時，彼此均能立即伸出援手，雪中送炭，長期以來已經建立相互扶持的典範。在疫情期間，台日雙方均有國民受困海外情形，不論鑽石公主號郵輪國人返國包機，或者協助國人自秘魯、印度、斐濟、俄羅斯、吐瓦魯返國等事例，在台日攜手合作下均能圓滿達成。

今年5月世界衛生組織（WHO）召開大會期間，日本菅義偉首相等多位政要相繼表明支持台灣參與WHO，加上此次獲得日方大力支援疫苗，對加強我國防疫體制、維護台灣國民健康助益良多，再次印證台日夥伴關係是患難真情、友誼長青。來自日本友人的溫馨支持，我國政府與人民永銘在心。

台日之間共享自由民主普世價值，在各層面互為重要夥伴及珍貴友人，我國將在此一堅實基礎上持續深化雙方關係，並盼在面對人類重大威脅的疫情之際，雙方加強公衛防疫合作，共同努力遏止疫情，維護人類健康安全。

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