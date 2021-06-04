疫情新高峰「新北累計4217例」　市府：非民生必需店家請停業2週





▲受新冠肺炎嚴重影響，雙北不少店家自主停業。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／新北報導

中央日前稱疫情稍有趨緩後，國內確診人數再度攀升，創下新高峰，其中，新北昨日新增265例，累計4217例。端午節將至，新北市除網咖、電玩等10種特定行業、夾娃娃機店等8大類具防疫風險場所需停業，餐飲場所禁止內用等措施外，也呼籲非民生物資必需店家這2週能自主暫停營業。

新北市長侯友宜昨日呼籲，未來2個星期是對抗疫情的重要關鍵，請市民以視訊代替面對面問候、沒有必要請不要外出，除了提供基本維生所需商品如飲食、食品及日用品等或服務之店家，其餘非民生物資所需或休閒娛樂場所請以自主暫停營業。唯有以更低度的活動來減少可能的接觸及病毒傳播鏈，好好待在家裡就是最有效的防疫措施。

侯友宜表示，端午節將至，為避免節慶採買需求導致賣場及市場人潮集中，所以請市民可以提前採買，分散人潮，以避免風險；也請賣場超市確實落實人流管制的控管，或是推出分流民眾購買的機制。

經發局指出，非屬民生目標型的選逛採買或服務，建議店家暫停營業，可事先公布相關資訊讓消費者掌握外，亦可通知相關合作業者，以共同降低活動強度。至於在此期間營業之民生必需業者，亦請避免規劃集客促銷活動，以避免群聚風險。

經發局補充，將會持續稽查賣場、超市等營業場所落實防疫措施、餐飲場所禁止內用等規定。





▲新冠肺炎影響，進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）