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陸海關直接銷毀「有害」兒童用品　「這些大品牌」全上榜！　

▲▼ 幼稚園,兒童,小朋友, 。（示意圖／取自pixabay）

▲大陸海關總署針對進口兒童產品質量發布檢驗報告，NIKE、H&M等10種品牌全上榜。（示意圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

今天是「六一」國際兒童節，大陸海關總署針對進口兒童產品質量發布檢驗報告。該數據包含從2020年6月到2021年5月期間，涉及兒童服裝、玩具、牙刷、童鞋及奶嘴奶瓶等5類81批次進口用品。通報稱，NIKE、H&M等10種品牌的部分兒童服裝的染料或有害物質可能會通過皮膚、口腔等被人體吸收，危害健康。

據陸官媒《央視》報導指出，這些不合格產品包括兒童服裝、毛絨玩具、塑料玩具以及兒童牙刷等相關兒童產品。NIKE、無印良品、ARCELO BURLON、Bonton、GAP、GU、H&M、mikiHOUSE、STORY LORIS、ZARA等10種品牌

延續上述品牌部分兒童服裝，出現耐濕摩擦色牢度不合格，可能會​​導致染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。

報導表示，兒童玩具產品包含鄰苯二甲酸酯類增塑劑等材料，可能導致使用不當或誤用而造成傷害；有毒有害物質超標，嚴重危害兒童的健康；部分產品的鉻元素含量超標，可能對皮膚、呼吸道等造成損害。其中由樂高公司生產的一款彈射塑膠玩具沒有3C認證標識，不符合質量安全強制性認證要求。

▲▼刷牙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲進口到大陸的兒童牙刷也出現質量問題。（示意圖／翻攝自pixabay）

兒童牙刷方面，DONTODENT、G·U·M、LION、OXFORD、SIGNAL、SUNSTAR、The Twelve、韓國珠珠的秘密、和光堂、佳洁士、康貝、巧虎、莎卡、舒森等14種品牌的兒童牙刷存在單絲彎曲恢復率、磨毛合格率等方面不合格，可能對牙齦及口腔軟組織造成損害。

其中，有一款蓓特品牌的蓓特智能係列奶瓶，揮發性物質超標被判定為不合格，容易導致頭暈乏力、噁心嘔吐、手足麻木、意識模糊等症狀，嚴重危害嬰幼兒的健康。

依據商檢法及其實施條例有關規定，大陸海關對查發的不合格進口兒童用品均「依法依規採取銷毀」、退運等處置措施。兒童用品質量安全關係到少年兒童的身心健康，嚴防不合格兒童用品流入國內市場。 

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