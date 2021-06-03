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疫苗有望！WHO緊急批准科興　外媒：為世界低收入國鋪路

▲▼中國疫苗,中國製疫苗,科興疫苗,國藥集團,中國國藥。（圖／路透）

▲世衛組織昨1日將大陸科興疫苗列入「緊急使用清單」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

世衛組織昨1日正式宣布將大陸科興研發的新冠疫苗列入「緊急使用清單」。這也是繼國藥疫苗之後，第二款獲得該授權的大陸國產疫苗。綜合多家外媒報導指出，世衛組織的認可對中國科興疫苗，將為世界低收入國家獲得大陸疫苗鋪平了道路。

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）接種來自大陸的科興疫苗。（圖／路透社）

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前帶頭接種大陸科興疫苗。（圖／路透社）

《觀察者》引述外媒報導稱，據世衛組織6月1日透露的數據，接種兩劑次科興疫苗對所有出現症狀的新冠肺炎保護效力為51%，而在重症保護方面，該疫苗則具有100%的效力。

報導指出，世衛組織建議，18歲以上成年人接種兩劑科興疫苗，間隔為2至4週。但並沒有設定年齡上限。因為按照根據科興疫苗在多國後續使用期間收集的數據，該疫苗可對老年人起到有效保護作用。

科興疫苗獲批次日，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）發言人表示，「正與科興洽談擴大COVAX疫苗供應，以便讓貧窮國家也能取得疫苗。」

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲大陸科興疫苗。（圖／CFP）

英國路透社1日刊文表示，「世衛組織將科興疫苗列入緊急使用清單，向國家監管機構發出了產品安全性和有效性的信號。」目前，國際上的貧窮國家正面臨著疫苗供應的嚴重問題，而這次獲批將使科興疫苗得以被納入新冠疫苗實施計劃中，該計劃主要為貧窮國家提供疫苗。

路透社指出，目前，中國的國藥和科興疫苗不僅在中國國內使用，也出口到了許多國家，特別是亞洲、非洲和拉丁美洲。世衛組織的緊急授權，為世界貧窮國家使用第二種中國疫苗鋪平了道路。

與路透社看法相同的部分德國媒體也表示，這意味著科興疫苗可被納入新冠疫苗實施計劃（COVAX），從而能夠讓低收入國家獲得使用。

美國有線電視新聞網（CNN）同樣指出，中國科興疫苗擁有自己的獨特優勢，比如不需要超低溫的儲存條件。在來自印度的新冠疫苗供應短缺、西方國家也因囤疫苗而備受指責時，世衛組織批准科興疫苗將有效增加新冠疫苗實施計劃的供應。

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