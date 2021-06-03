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粗心工友菸屁股沒掐熄　害國小火災燒掉整排教室

▲粗心工友菸屁股沒掐熄　害國小火災燒掉整間工友室。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲鄭姓工友抽完菸未確實熄滅菸屁股，引發校園火警。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一位國小工友，因抽菸未確實將菸蒂掐滅，導致校園火警，造成國小財物損失。工友坦承犯行。法官審酌，工友犯後已知己過，也展現和解誠意，態度尚佳，校方也表示願給工友緩刑機會，因此依失火燒燬住宅、建築物及交通工具以外之物，致生公共危險罪判拘55日，緩刑2年。

判決指出，新竹某國小一名鄭姓工友，2020年5月間清晨到校開校門，工作一段落後到工友室抽煙小憩，卻因疏失未確實熄火，導致菸屁股將垃圾桶點燃，引起校園火警，附近運動民眾發現報119派員滅火，才結束一場虛驚。

▲粗心工友菸屁股沒掐熄　害國小火災燒掉整間工友室。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼這場火警讓工友休息室、天花板輕鋼架、課桌椅及鋁窗等物均被燒燬，致生公共危險。

▲粗心工友菸屁股沒掐熄　害國小火災燒掉整間工友室。（圖／記者陳凱力翻攝）

校方報警調查起火原因，才發現原來是工友丟煙蒂前未熄滅造成火警，雖然火勢順利撲滅，也無人員傷亡，不過這場火警依然讓工友休息室、天花板輕鋼架、課桌椅及鋁窗等物均被燒燬，致生公共危險。

鄭姓工友坦承犯行。法官審酌被告是已在學校任職工友快30年，此次未完全熄滅菸蒂即貿然棄置的疏失，釀成火災，致生公共危險，造成國小財產上的損失不輕，衡量被告坦認犯行，事後也與國小商談和解賠償事宜，但因涉及公家機關，目前尚無法達成和解方案。

法官認，鄭男犯後已知己過，也是一時疏忽所致，審理過程中被告也展現和解誠意，態度尚佳，再考量本件火災對公共安全及他人財產所造成的危害程度，目前仍是學校工友，校方也表示願給工友緩刑機會，因此依失火燒燬住宅、建築物及交通工具以外之物，致生公共危險罪判拘55日，緩刑2年。

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