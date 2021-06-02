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台南柳營住警器狂響示警　鐵皮屋火警無人傷亡

▲台南市柳營區一處砂石場辦公室發生火警，因屋內裝設住警器狂叫，廠內員工3名，全數及時避難，無人受傷受困，並因早期發現火警，撲滅火勢，成功降低財產損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市柳營區一處砂石場辦公室發生火警，因屋內裝設住警器狂叫，廠內員工3名，全數及時避難，無人受傷受困，並因早期發現火警，撲滅火勢，成功降低財產損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營區一處砂石場辦公室，6月1日下午2時左右發生火警，因屋內裝設住警器，廠內員工3名，全數及時避難，無人受傷受困，並因早期發現火警，及早報警、撲滅火勢，成功降低財產損失。

台南市消防局指出，該處砂石場辦公室為鐵皮搭設，據了解工廠負責人因住警器防火宣導，提升正確防火防災觀念，自行採購安裝。6月1日下午住警器發出高頻警示聲響，屋內人員前往察看，進而發現火警，立即進行初期滅火。惟火勢成長迅速，無法自行撲滅，同時通報119火警專線。

消防局接獲通報後，派遣17輛消防車與35名消防人員前往搶救，所幸由於早期通報，到達現場即迅速撲滅火勢，無人員受傷受困。

▲台南市柳營區一處砂石場辦公室發生火警，因屋內裝設住警器狂叫，廠內員工3名，全數及時避難，無人受傷受困，並因早期發現火警，撲滅火勢，成功降低財產損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局為提升台南市住警器置裝率，召開市府跨局處協調會議，積極橫向溝通，並結合區公所各里鄰長進行配發作業，針對台南市低收入戶、獨居長者、住宅式宮廟、身心障礙者等火災避難弱勢族群之居住處所訪視，配裝住警器。截至今年5月底，台南市裝置率已近8成多。

台南市長黃偉哲積極提升市民居住安全，住警器幾乎已成家家戶戶必要的設備。近3年因住警器成功動作，而減災的火警案件已累積61件，成功逃生人數已有167人，大幅減低台南市火災人命傷亡人數與案件數、有效防止住宅火災的傷亡事件，提升住宅安全。

消防防局長李明峯呼籲民眾，造成傷亡火警案件，皆因發現太晚，無法及時避難逃生，如提早發現即可避難減災，安裝住警器為降低火災危害，最為經濟有效方法。

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