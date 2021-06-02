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6／15國小以下「每童領一萬」！潘文忠：家長憑2張卡ATM直接領

▲▼ 教育部長潘文忠。（圖／教育部提供）

▲教育部長潘文忠。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

紓困4.0政策，行政院規劃發放「孩童家庭防疫補貼」，屆時家中有國小以下學生、國中及高中特教學生每人將有1萬元防疫補貼。教育部長潘文忠今（2日）指出，目前會朝不耗費太多手續、不須臨櫃的方向辦理，未來透過學童健保卡、家長提款卡即可於ATM領取，6月15日正式發放。

教育部今日下午舉行線上部務會報，潘文忠會前受訪時表示，因疫情關係，確實有很多運動事業、教育事業受到衝擊，教育部也盤點所有受衝擊教育事業，包含私幼、補習班、課照中心、營養午餐團膳業者、遊學業者及社區大學等，日前已向行政院呈報整體計畫跟所需預算，待政院完成預算核定後，就能受理相關紓困。

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潘文忠提到，行政院考量家長一邊工作，還要照顧孩子線上教學，將提供國小以下學童，以及國中、高中特教生每人1萬元家庭防疫補貼。但希望不要讓家長花很多申辦手續，也不要到臨櫃，目前規畫專門平台，希望可透過ATM領取補助的方式，用最便捷的方式來發放。

針對近期不少家長憂心會被詐騙，潘文忠表示，預計6月15日就會正式發放，近期規畫完整後會說明，若有家長在這段期間收到各種簡訊，請務必提防，不要相信來路不明的訊息，民眾也可撥打165反詐騙查證。


 

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