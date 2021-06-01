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北市國小新生報到全改線上辦理！掃完QR碼＋3個步驟就可完成

▲▼新北市停課不停學實施第二日，一早板橋區江翠國小老師便到電腦教室中，對全班同學進行線上數學課教學。平時熱鬧的教室，現在只剩老師一人孤單的堅守教學崗位。（圖／記者湯興漢攝）

▲全國各級學校改採線上教學至6/14。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

6月是國小新生報到的季節，今年台北市國小全面採用「新生報到系統」進行線上報到，家長免到校、免填寫紙本表單，在家就可輕鬆完成新生報到、數位學生證照片上傳及課後活動選課等新生基本資料調查作業。

過去新生報到須由新生家長親自到學校繳交書面資料，才能完成報到手續。台北市教育局表示，今年的新生線上報到系統結合新生分發與校務行政兩大系統，大幅簡化國小新生報到程序，家長只要今年6月5日（六）上午9時至6月20日（日）下午5時，掃描入學通知單上的QR碼或輸入網址進入「台北市國小新生報到入口網」，輸入學生身分證字號等資料後，便可進行線上報到及填寫學生基本資料。

教育局指出，透過系統的介接，家長不用到校辦理報到，學校也不用花費人力重複輸入學生資料，大大提升便利性也更即時。

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教育局說，為讓家長快速瞭解線上報到系統操作方式，110學年度國小新生線上報到入口網已放上操作影片供家長參考，若家長操作時有疑義，或因戶籍異動無法進行線上報到等情形，歡迎逕行電洽分發學校詢問，減少到校辦理機會，或亦可電洽本局國小教育科(電話：02-27208889分機6373)詢問新生報到相關事宜。

▼北市國小新生報到流程。（圖／台北市教育局提供）

▲▼ 北市國小新生報到流程 。（圖／台北市教育局提供）
 

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