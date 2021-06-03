台南檳榔攤歡慶開幕擠進8人！　警察來了...歡樂氣氛瞬間凝結

▲台南市安南區北安路段有一檳榔攤慶祝開幕，店家好友們前來祝賀在該處內飲酒聊天，違反防疫群聚規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區北安路段有一檳榔攤慶祝開幕，店家好友們前來祝賀在該處內飲酒聊天，結果人數8人違反防疫禁止室內5人、室外10人以上的社交聚會之規定，為避免上揭群聚行為成為防疫破口，市警三分局依相關規定對每位在場人開立稽查表，送請衛生局裁罰。

台南市警三分局6月2日凌晨0時10分許接獲民眾檢舉，位於安南區北安路段有一檳榔攤內有人群聚飲酒，立即指派線上警力前往查處，警方到場後發現檳榔攤仍在營業，後方房間內確實有8人在場，眾人見到警方後，原本熱絡的場面頓時鴉雀無聲。

經查因檳榔攤剛開幕不久，好友們前來祝賀便在該處內飲酒聊天，而陳姓負責人稱雖知道相關防疫規定，但有朋自遠方來，想說敘舊小酌應該無妨，但疫情仍屬嚴峻，且已明顯違反第三級防疫期間，禁止室內5人、室外10人以上的社交聚會之規定，為避免上揭群聚行為成為防疫破口，本分局仍依相關規定對每位在場人開立稽查表，送請衛生局裁罰。

市警三分局呼籲，目前疫情仍相當緊繃，室內群聚易造成防疫破口，請避免非同住者室內非必要之聚會，務必遵守相關防疫規定，另警方將持續針對暫停營業及易聚集處所加強查訪，以杜絕防疫破口，如違反規定者，將全程蒐證後依傳染病防制法移請主管機關裁罰。

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