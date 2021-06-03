台南套房一樓一鳳「北鶯南遷」賣淫　10越女採檢出爐「全部陰性」

▲衛生局長許以霖指出，台南市警五分局查獲「一樓一鳳」色情集團，衛生局共開罰90萬元，10女篩檢結果全部陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局6月1日上午及晚上派出警力，在台南市北區2棟大樓查獲10名越南籍女子、2名媒介者以及1名嫖客的「一樓一鳳」色情集團當中，其中6人從北部南下賣淫，衛生局將10女採檢送驗，衛生局長許以霖3日公布篩檢結果，PCR全部是「陰性」！

台南市警五分局6月1日上午及晚上分批派出警力，在2間大樓出租套房逮獲10名越籍女子，10名女子從事「一樓一鳳」的性交易行為，還逮捕2名媒介者、1名嫖客。後續除了依照妨害風化、《社維法》送辦裁罰以外，由於13人違反《傳染病防治法》第37條第1項第2款及第67條第1項第2款，案件移交衛生局，對2名媒介者裁罰12萬元，10名女子、1名嫖客各罰6萬元，共計開90萬元罰單。

警方調查，這些女子共包含6名失聯移工、2名觀光逾期者、2名正常持照者，都沒有萬華旅遊史，南下台南之前分別在台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、台中市、台南市、高雄市「討生活」，受到疫情影響，北部的6人才南下台南，繼續「工作」。

這10名越南女子被警方送往安平衛生所採檢，台南市衛生局長許以霖3日在台南市政府防記者會中宣布，這10女篩檢結果PCR全部都是「陰性」，已全部移交移民署台南專勤隊查處中。

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