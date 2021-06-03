快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布全國新增585例確診，其中新北市265例最多。針對疫情稍緩後又上升，新北市長侯友宜強調，近3天確診疑似感染源的600百筆資訊中，家人親屬高達40％，因此，他特別要求新北市民，「未來兩週勿探親、聚會」。

侯友宜表示，未來兩週避免跨家庭感染，勿探親、勿訪友、不餐敘、不聚會，以視訊代替問候，沒必要勿出門，非民生物資店家請暫停營業。

侯友宜說，目前是最關鍵時刻，務必要與疫情持續對抗，宣布熱區防疫中心與確診數下降的時間點相關，因此絕對不能鬆懈，居住於28個重熱里的居民，「趕快去快篩檢」！

侯友宜指出，只要在低度活動的規範中稍有放鬆，確診數就會往上飆，他的壓力跟市民們一樣都很大，前幾天指揮中心說疫稍有舒緩，市民們很開心就忍不住出來走動，但是新北市沒這個本錢，仍在對抗當中。

此外，侯友宜也警告林口﹑中永和、土城、蘆洲、汐止這幾個行政區，確診數字有在上升中，務必要落實防疫。同時，他也公布各區累計數量，板橋947例，中和677例，三重500例，新莊369例，永和334例，土城320例，新店220例。

根據指揮中心3日公布最新疫情統計，國內新增366例確定病例，分別為364例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案219例，總計585例。確診個案中新增17例死亡。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。



