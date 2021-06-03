現在買不到啦！陳時中霸氣「解釋疫苗進度」　下秒突然改口了

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內再增364例本土病例，另有219例校正回歸。在問答環節時，記者提問「目前民間協助購買疫苗的進度，送件的單位有新增嗎」、「佛光山說嬌生已經有跟政府對接上了，進度如何？」結果指揮官陳時中的回答讓網友超不滿，直批邏輯已死，「誰聽得懂他在說啥？」

▲陳時中矛盾的回答讓鄉民超火大。（圖／ETtoday）

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記者會上有記者問到疫苗相關問題，陳時中說他必須澄清，現在正式受理的就是鴻海的案件，對方不僅態度積極、需要的文件也都齊全。至於有其他單位說可以買到嬌生疫苗，但指揮中心早有接洽，可是嬌生目前的政策，是不跟中央政府以外的組織往來，要透過covax平台爭取，所以民間買不到。

▲陳時中回答於影片26:06處。

陳時中就說，「大家雖然非常的熱心，也非常有需要，可是事實上現在是買不到啦！現在事實上是買不到，我幾乎敢這樣子講。」但奇怪的是，陳時中話鋒又一轉，「但是我也不敢完全否認，就是說有人會買得到」，所以才要授權書，來確認是不是原廠出貨，「如果連源頭都沒有，那就會走冤枉路。」

這一段話馬上在PTT炸鍋，網友紛紛問卦、爆卦，「有人能聽懂在公三小嗎」、「雙重否定句？官話進化版2.0？介於買的到跟買不到之間？所以是你後面的那一句去打臉你第一句話，還是你的第一句國際，去總結後面說的第二句話是說國際買不到」、「指揮中心記者會是不是越來越詞不達意」、「跟昨天那個下下上上一樣，講廢話。」

也有人氣的是別的點，「說買不到疫苗耶！為什麼買不到還可以這麼得意呀？是不是買不到疫苗才是他的主線任務？奇怪捏！民間團體積極還要跪著等審核，就你最不積極」、「買不到的原因可以公開講出來，是缺經費還是缺什麼（原廠授權書嗎？）。」